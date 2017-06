Cine: Estas son las mejores películas del 2017 en lo que va del año [VIDEOS]

Estamos casi a la mitad del 2017 y las grandes casas productoras de Hollywood han llevado a la pantalla grande decenas de películas muy exitosas. Es así que si fuiste al cine durante la primera parte del año, de seguro viste algunas de las más populares cintas que se llevaron el aplauso de la crítica y de los amantes del séptimo arte.

Pensando precisamente en estos últimos es que el sitio web Mashable preparó una lista de las mejores películas estrenadas en lo que va del año. Allí podemos encontrar de todo, desde acción, aventura y drama hasta comedia y terror. ¡Para todos los gustos!

Es así que si no tuviste la oportunidad de ir al cine hasta ahora, presta mucha atención a la relación de Mashable, que te dará muchas ideas para pasar un buen fin de semana en la comodidad de tu casa. Recuerda que muchas de las cintas ya están en diferentes plataformas de Internet, incluida Netflix.

1. Get Out o ¡Huye! En Hispanoamérica es una película de suspenso y terror protagonizada por Daniel Kaluuva. Desde su estreno en enero, la cinta ha recaudado más de 250 millones de dólares, frente a un presupuesto de 4,4 millones.



El argumento gira en torno a Chris, un afroamericano que va a conocer a los padres de su novia blanca. Aunque al principio los anfitriones son muy complacientes con el nervioso novio, pronto se dará cuenta que le aguarda un destino inimaginable.



2. Logan no es la clásica película de superhéroes exitosos que derrotan al enemigo fácilmente con sus poderes inigualables. Y es que los años han pasado y los mutantes ya no son tan fuertes e indestructibles como antes. Es en ese contexto que Wolverine conocerá a su hija, que ha heredado sus poderes. Es una historia súper violenta que sin lugar a dudas te sacará más de una lágrima.



3. Raw. Esta impactante película no es apta para sensibles. Y es que según dicen, un par de personas se desmayaron en plena sala de cine al ver sus fuertes imágenes.



Raw es un drama que explora las problemáticas adolescentes pero con un componente clave: su protagonista es una chica vegetariana que se convirtió en amante de la carne humana.



4. Wonder Woman. Aclamada por la crítica y considerada la mejor adaptación del comic a la pantalla grande, Wonder Woman no hace más que generar adeptos. La recién estrenada cinta protagonizada por Gal Gadot reivindica el papel de la mujer dentro de las películas de superhéroes al mismo tiempo que engancha con mucha acción.



5. Baby Driver. Aunque se estreno está programado para el próximo 11 de agosto, es una de las películas más esperadas del año. La trama gira en torno a Baby, un joven y talentoso conductor especializado en fugas. Sin embargo, decidirá salir de la vida criminal luego de conocer a la mujer de sus sueños. Todo se complicará cuando la mafia le impida salirse con la suya.



Revisa la lista completa de las mejores películas del 2017 de Mashable en este enlace.

