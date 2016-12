La demanda de Harrison Ford a Carrie Fisher por revelar su romance secreto de 1976

El romance entre la princesa Leia y Han Solo caló hasta los actores que los interpretaban: Carrie Fisher y Harrison Ford. La actriz que acaba de fallecer publicó un libro en el que reveló detalles de la relación que mantuvo en secreto con su compañero de trabajo mientras rodaban la primera entrega de la saga Episodio IV, ‘Star Wars: Una nueva esperanza’. Al protagonista de La Guerra de las Galaxias no le gustó para nada esta revelación e indicó que la demandaría.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE?

El libro de Carrie Fisher, ‘The Princess Diarist’, se publicó el 22 de noviembre del 2016 y en este se mencionó que Harrison Ford la pretendió en una fiesta que George Lucas organizó en su casa. El actor la acompañó a su casa y así inició el romance que duró tres meses en 1976.

En ese momento Harrison Ford tenía 33 años, estaba cansado con Mary Marquart y tenía dos hijos. Por lo que se califica al actor de infiel aunque se divorciaron en 1979.

En la entrevista que Carrie Fisher brindó a Rolling Stones detalló que ella conversó con Harrinson Ford antes de que el libro fuera escrito e incluso le envió una copia antes de ser publicado. “Le dije que encontré los diarios, que no había visto desde que los escribí, y que los iba a publicar. Él solo dijo 'abogado'. Le conté que podía quitar cualquier cosa que no le gustara. Se los envié, pero nunca hizo algún comentario. Supongo que no odió nada. Sé que todo el asunto lo avergüenza. Para eso está, para avergonzarnos a todos de nuevo”.

¿LA DEMANDÓ?

A inicios de diciembre se mencionó que Harrison Ford planeaba demandarla, pero no se ha vuelto a tener noticia sobre el tema. Por ahora, lamentamos la muerta de la gran actriz Carrie Fisher, quien se despidió sin remordimientos a los 60 años.





Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.