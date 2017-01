Emma Watson cantando tema de La Bella y La Bestia es lo más dulce de la película [VIDEO]

No solo los fans de Harry Potter le tienen cariño a la actriz que interpretó el personaje de Hermione. Emma Watson tiene gran acogida en diferentes partes del mundo por propagar el feminismo siendo un ejemplo: en su papel de Bella ha adaptado el personaje de princesa clásica a los ideales de una mujer moderna. Desde la confirmación de su papel en live-action de “La Bella y la Bestia”, las expectativas en sus fans se hacen más intensas.

Poco a poco han ido publicando adelantos de la película. Posters, trailers, spin off y otros elementos que solo emocionan a los fans. Antes de culminar el 2016, “La Bella y a Bestia” adelantó un extracto de 'Something There' una de las canciones del soundtrack. Una melodiosa y dulce voz de Emma Watson se oye en esta pieza que es la única cantada junto a la Bestia (el actor Dan Stevens).

A Emma Watson le agradó la idea de actuar y cantar en una película, pues no lo había hecho antes en una producción de este tipo. “Nunca antes tuve que hacer eso para un rol de película y creo que la gente estará muy interesada en verme hacer algo tan diferente como eso”, dijo a la revista Total Film.

Las expectativas a ‘La bella y la bestia” también crecen por otro lado. Aquellas personas que disfrutaron de la película animada que se estrenó en 1991, esperan verla con sus hijos pequeños y esperan que cause la misma emoción.

Además de Emma Watson, Dan Stevens también es protagonista con su papel de Bestia. Luke Evans es Gaston, el villano Kevin Kline. Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen, Emma Thompson también son parte del elenco. Ellos les dan las voces a los objetos de la película.

Emma Watson cantando como Bella



