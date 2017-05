Harry Potter: Mira el tráiler de la película de Lord Voldemort producida por un fan [VIDEO]

El domingo pasado se lanzó el primer tráiler de Voldemort: los orígenes del heredero, una película que forma parte del universo de Harry Potter y que contará la historia del villano de la saga. ¿Puedes creerlo?

El film promete narrar las aventuras de Tom Riddle, un estudiante de magia y hechicería que se convirtió en el antagonista de la saga de Harry Potter, basada en los libros escritos por J.K. Rowling. Se espera que su estreno sea a fines del 2017 por YouTube.

¿Por qué no saldrá en pantalla grande? El spin off de Harry Potter no será producido por la gigante Warner Bros Entertainment, a diferencia de los ocho films que contaron la historia del mago de Hogwarts y de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.

Voldemort: los orígenes del heredero estará a cargo de Tryangle Films, una productora independiente que llegó a un acuerdo con Warner para realizar el esperado film situado varios años antes del nacimiento de Harry Potter. La película promete ser un éxito a pesar de las limitaciones económicas de su producción.

Lord Voldemort: Los orígenes del heredero.

Ya que se estrenará por YouTube, su distribución será completamente gratuita. Y es que se trata de una cinta financiada íntegramente por los fanáticos de Harry Potter, quienes hicieron millonarias donaciones por medio de paypal.com.

La historia girará en torno a Grisha Mc Laggen, una bruja de Gryffindor que descubre una magia negra muy poderosa al intentar resolver el asesinato de Hepzibah Smith. Este último personaje es descrito en los libros de J.K Rowling como el poseedor de la copa de Helga Hufflepuff y del guardapelo de Salazar Slytherin, dos de los horrocruxes que termina utilizando Voldemort para ser inmortal.

