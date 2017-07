Hey Arnold!: Se revelan primeros minutos de la esperada película [VIDEO y FOTOS]

¡El chico de cabeza grande está de regreso! La esperada película de Hey Arnold! por fin tendrá una fecha de estreno y, sobre todo, será una realidad. Fue hace varios años que se tenía planeado el estreno de la segunda película del chico con "cabeza de balón".



Un portal especialidad manifiesta lo siguiente sobre la nueva película de Hey Arnold!: "La Película de la selva (The Jungle Movie en inglés y abreviado como "TJM") es un término comúnmente usado por los productores y los fans de ¡Oye Arnold! para referirse a la planeada segunda película de la serie. De hecho se suponía que The Jungle Movie, iba a ser la película para cine y no ¡Oye Arnold! La Película, puesto que esta era una película para televisión".



Fue entre 1998- 2001 que se realizó un episodio especial de una hora llamando "El Diario" y cuya trama enlaza la serie con la película. Pero su estreno en el 2002 que el film no tuvo aceptación y los ejecutivos de Nickelodeon decidieron cancelarla.



Nickelodeon y Paramount siguen teniendo los derechos de la película y de la historia, pero no estaban interesados en realizar una película de Hey Arnold!



Pero fue Nick quienes mostraron en SDCC los nuevos diseños de los personajes de Hey Arnold! Todo indica que se realizarán dos película de la serie animada que se estrenarán en el 2017 y el 2018. También se rumorea que la serie podría regresar a la vida y con algunos cambios y adaptaciones a nuestra época.