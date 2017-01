Jim Carrey cumple 55 años y repasamos 10 de sus mejores películas [VIDEOS y FOTOS]

Jim Carrey es uno de los mejores y más importantes comediantes de la industria cinematográfica del momento. Muchos de sus personajes se han convertido en clásicos modernos. ¿Quién no recuerda La Máscara, El chico del Cable o Ace Ventura?

Carrey comenzó su carrera haciendo stand up a los 17 años. Es así que cuando cumplió los 19 ya era uno de los favoritos del público del club Yuk Yuk’s de Toronto, Canadá. En ese momento decide viajar a Los Ángeles para probar suerte en el complicado negocio del entretenimiento.

De a pocos se hizo de fama mientras aparecía en series de televisión y películas de bajo presupuesto. Sin embargo, fue en la década de los noventas donde realmente inició su despegue al éxito.

Ace Ventura: Detective de Mascotas, La Máscara, El Tonto y el más Tonto, Batman Forever, El Chico del Cable, Mentiroso Mentiroso y The Truman Show son algunas de sus cintas más emblemáticas que estrenaron en los noventa.

Sin embargo, no solo puede jactarse de hacer fantásticas comedias, sino que ha logrado trasladar su estilo único de gesticulación y emotividad a sus películas dramáticas. Si no has visto Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos o Yo te Amo Phillip Morris, te estás perdiendo de una gran faceta del actor.

A continuación te presentamos las mejores 10 películas de Jim Carrey. ¿Ya las viste todas?

Ace Ventura: Detective de Mascotas - 1994

Con la clásica camisa hawaina y un peinado a lo Elvis Presley, Ace Ventura, un detective de mascotas un tanto excéntrico, se mete en mil y un enredos por su amor a los animales.

La Máscara – 1994

Stanley Ipkiss es un hombre agobiado por la vida que encuentra una máscara de Loki, la misma que lo transforma en un superhéroe que puede manipular la realidad. Es quizá su película más aclamada.

El Tonto y el más Tonto – 1994

Lloyd (Jim Carrey) y Harry (Jeff Daniels) son dos amigos cuyas vidas son un desastre. El primero es chofer de limosinas mientras que el segundo pasea perros. Un día todo cambia luego de que Lloyd se enamorara de una mujer adinerada que desaparece dejando olvidado un maletín. Es en ese momento que ambos se embarcan en un viaje por todo el país para devolver el objeto.

El Chico del Cable - 1996

Ernie ‘Chip’ Douglas es un instalador de cable que atiende a Steven Kovacs (Matthew Broderick). Ambos crean una singular amistad con el tiempo. Y aunque al principio todo iba bien, Chip se convierte en un neurótico acosador que no deja de hacerle la vida imposible a Steven.

Mentiroso Mentiroso – 1997

Fletcher Reede es un abogado sin escrúpulos que miente todo el tiempo. Su vida dará un giro de 180 grados luego de que su hijo Max, harto de sus promesas incumplidas, pidiera un original deseo de cumpleaños: que su padre no pueda mentir durante 24 horas.

The Truman Show – 1998

Truman Burbank es un hombre algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pequeños pueblos donde nunca pasada nada. Sin embargo, un buen día se empieza a percatar de unos extraños sucesos que acontecen a su alrededor. Finalmente se da cuenta que todos sus amigos son actores, que su ciudad es un escenario de televisión y que su vida completa está siendo emitida como el reality más famoso de la historia. Esta película tuvo tres nominaciones al Oscar.

Irene, Yo y mi otro Yo - 2000

Charlie es un amable policía que cría a sus tres hijos luego de que su esposa lo engañara y se fuera. Sin embargo, un día no soporta más que lo tomen como un tonto y sufre de un trastorno de personalidad que le dará vuelta a su rutinaria vida.

Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos – 2004

Quizá se trate de la mejor película dramática de Jim Carrey. Narra la historia de Joel, un hombre que se entera que su novia Clementine (Kate Winslet) hizo que le borren de la memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación. Desesperado, también decide borrar a Clementine. Sin embargo, mientras los recuerdos comienzan a esfumarse de su mente, se da cuenta que se está reenamorado de su ex. Es así que desde lo más profundo de su cerebro, intentará frenar el proceso.

Sí Señor - 2008

Carl Allen, un hombre muy negativo, se inscribe a un programa de autoayuda que exige decir ‘sí’ a cualquier cosa. El poder del ‘sí’ trasforma su vida. Es promovido en el trabajo y hasta se enamora. Sin embargo, esa nueva actitud positiva no sería tan maravillosa después de todo.

Te Amo Phillip Morris - 2009

Basada en una historia de la vida real, cuenta la vida del estafador Steven Jay Russell. Mientras cumple una condena en la cárcel, Steven se enamora de Phillip Morris (Evan McGregor). Cuando este último es liberado, Russel escapará de prisión en varias oportunidades para reunirse con su amado.

