Justice League: Zack Snyder renuncia a la dirección de la película tras suicidio de su hija [VIDEO]

Una inesperada noticia para los fanáticos de los superhéroes ha llegado para sorprenderlos a todos. Y es que Zack Snyder, conocido por dirigir la exitosa película ‘Batman vs Superman: Down Of Justice’, tomó la decisión de abandonar la dirección de su siguiente film ‘Justice League’, según The Hollywood Reporter.

Este repentino cambio responde a un problema personal muy fuerte. El pasado 20 de marzo, la hija de Zack Snyder, Autumn Snyder, fue encontrada muerta. La joven de 20 años se suicidó para desgracia de la familia.

The Hollywood Reporter entrevistó en exclusiva a Zack Snyder quien tomó la decisión de ‘dar un paso al costado para estar con mi familia, con mis hijos que realmente me necesitan. Todo ellos y yo estamos teniendo un momento difícil’, declaró al medio.

Zack Snyder. Zack Snyder. Foto: AP

Asimismo informó que fue apoyado por Deborah Snyder, su esposa quien también trabajaba en ‘Justice League’. Ella era la productora de la película que promete juntar a todos los superhéroes de DC Comics.

¿Quién se hará cargo ahora la película?

Cabe indicar que Justice League se encontraba en post producción ya que las escenas ya estaban grabadas. Sin embargo, ahora la dirección estará a cargo de Joss Whedon.

Joss Whedon es conocido por ser el director de las dos primeras entregas de ‘Avengers’. Esperemos que sepa llenar el vacío que dejó Zack Snyder.

