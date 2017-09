Leonardo DiCaprio podría ser el nuevo Joker en la próxima película de DC Comics [VIDEO]

Una sorprendente noticia llega para entusiasmar a los fanáticos de los superhéroes. Y es que al parecer Leonardo DiCaprio podría encarnar al sombrío enemigo de Batman, el Joker, en la nueva película del universo de DC Comics. ¿Te lo imaginas?

La semana pasada Warner Bros anunció que nada menos que Martin Scorsese, director de ‘El Lobo de Wall Street’, la misma que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, estaba pensando asociarse con el estudio para producir una película que cuente los orígenes del Joker. Asimismo, revelaron que el director de la comedia ‘Qué pasó ayer’ sería el encargado de dirigir el film.

Según fuentes consultadas por The Hollywood Reporter, Warner Bros tiene pensando usar a Martin Scorsese para intentar atraer a Leonardo DiCaprio. Y aunque no sabemos si el popular actor dramático aceptará, lo cierto es que sería una maravillosa idea integrarlo al mundo de los superhéroes con el objetivo de crear películas más galardonadas como The Dark Knight de Christopher Nolan.

#LeonardoDiCaprio might be entering into the world of comic-book movies! 😯Warner Bros. made a splash last week when it was announced that Todd Phillips (#TheHangover) would be directing a new movie about the #Joker. A new report claims that the Joker might be none other than Leonardo DiCaprio. Click the link in our bio for more. 📷: Gabriel Olsen/FilmMagic; DC Comics Una publicación compartida de Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 11:06 PDT

La precuela del Joker se ubicaría en los años ochenta. Eso significaría que el villano tendría que ser mucho más joven, algo que contrastaría con la edad Leonardo DiCaprio. Y es que el talentoso actor es mucho mayor que Heath Ledger cuando interpretó al Joker y que Jared Leto cuando hizo lo mismo en Escuadrón Suicida.

Precisamente el versátil Jared Leto es el más molesto con la idea de incluir a Leonardo DiCarpio en el universo de Batman. Según The Hollywood Reporter, el actor estaría en contra de que haya más de un Joker entre los personajes de DC Comics.

Solo nos queda esperar saber la respuesta de Leonardo DiCarpio aunque realmente no nos deberíamos entusiasmar. El actor ha rechazado estar sujeto a franquicias y solo ha trabajado con algunos directores como James Cameron (Titanic), Christopher Nolan (Inception), Alejandro G. Iñárritu (El Renacido) y sobre todo con Martin Scorsese en El Aviador, Pandillas de Nueva York, Los Infiltrados, La Isla Siniestra y El Lobo de Wall Street.

