Mira el nuevo adelanto de la secuela de ‘Cincuenta Sombras de Grey’ [VIDEO]

Después de que en septiembre pasado lanzaran el primer adelanto de la secuela de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, hoy un nuevo tráiler llega para hacer crecer nuestra expectativa. Y es que ‘Cincuenta Sombras Más Oscuras’ promete ser mucho más sexual que su predecesora. A tal punto que la película ha recibido la clasificación ‘R’ por su alto contenido sexual.

Universal Pictures estrenó un nuevo spot oficial de la popular cinta, la misma que fue adaptada por Niall Leonard, el esposo de E.L. James, autora de ‘Cincuenta Sobras de Grey’. Niall ha trabajado antes elaborando guiones para distintos shows británicos como ‘Monarch of the glen’, ‘Wire in the Blood’ y ‘Wild at Heart’.

Asimismo, una de las buenas nuevas es la participación del actor estadounidense Brant Daugherty, quien hizo su debut en la serie Pretty Little Liars y fue bien recibido por las fanáticas de la historia de Anastasia Steele (Dakota Johnson) y Christian Grey (Jamie Dornan).

Se espera que así como la primera entrega de la película, la nueva historia, que se estrenará este 10 de febrero, recaude más de 560 millones de dólares en la taquilla. ¿Llegará Christian Grey a cautivar nuevamente a sus miles de seguidoras?

