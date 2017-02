Mira el tráiler de la nueva película biográfica de Whitney Houston [VIDEOS y FOTOS]

Whitney Houston, la popular cantante estadounidense famosa por sus románticos temas como ‘I Will Always Love You’, tendrá su propia película biográfica. Y aunque el estreno no será en la pantalla grande sino en televisión, muchos de sus fanáticos ya están ansiosos por ver la cinta.

El canal de TV Lifetime estrenará 'Whitney', un largometraje que narrará las experiencias de la diva del soul, quien vivió la fama, el dolor y el amor de manera intensa. La película abordará especialmente los aspectos de su tormentosa relación con el cantante Bobby Brown.

En el film podremos ver el debut como directora de la reconocida actriz Angela Bassett y en el papel protagónico a la bella Yaya Da Costa, quien ganó el America's Next Top Model. En definitiva un elenco lleno de grandes estrellas.

Whitney Houston y la actriz que le dará vida, Yaya Da Costa. Whitney Houston y la actriz que le dará vida, Yaya Da Costa.

En 1989, Whitney (Da Costa) ya era un fenómeno mundial con dos populares discos. Es en ese momento que conoce a la estrella de R & B Bobby Brown, interpretado por Arlen Escarpeta, con quien iniciaría una intensa vida en medio del alcohol, drogas y otros excesos.

Whitney Houston y el hombre que la hundió en las drogas, Bobby Brown. Whitney Houston y el hombre que la hundió en las drogas, Bobby Brown.

El estreno está programado para este sábado 23 de febrero y una hora antes el canal emitirá ‘Más allá de las noticias: Whitney Houston'. Se trata de un documental que retrata los años más exitosos de la intérprete, desde su ascenso a la fama, pasando por su debut en el cine hasta terminar en los últimos momentos de su vida.

Cabe indicar que Whitney fue una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. Lo tenía todo: belleza, talento y carisma; sin embargo su vida terminó inesperadamente a los 48 años cuando murió en la tina de su cuarto de hotel por una intoxicación por drogas.

I Will Always Love You

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.