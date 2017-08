Netflix continúa trabajando en sus series más populares. Es así que después de anunciar el regreso de la exitosa Stranger Things, ahora reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de The Crown.

El próximo viernes 8 de diciembre Netflix lanzará la segunda entrega de The Crown, el drama de la realeza dirigido por Peter Morgan. Es así que los fanáticos la monarquía británica ya pueden empezar a entusiasmarse.

The Crown de Netflix cuenta la historia del reinado de la reina Isabel II, cuando el orden social establecido tras la Segunda Guerra Mundial se empieza a desmoronar. Basada en la exitosa obra de teatro The Audience, reúne a Peter Morgan como director (The Queen, Frost/Nixon), a Sthephen Daldry como director también (Billy Elliot, The Hours) y al productor Andy Harries (The Queen).

La reina envejece y el imperio se cae en el primer #tráiler de la segunda temporada de "The Crown". Más información en ➡️www.gaio.ninja⬅️ #Netflix #TheCrown #IsabelI #Reina #Reinado #SegundaTemporada #ClaireFoy #gaioninja Una publicación compartida de Gaio Ninja (@gaioninja) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 8:50 PDT

En esta segunda temporada de The Crown, se podrán ver a los soldados de las fuerzas armadas de Su Majestad que luchan una guerra ilegal en Egipto. Asimismo se narrará la caída de su tercer Primer Ministro, Harold Macmillan luego de un escándalo muy polémico.

A Rainha já tem data marcada para voltar à #Netflix. A 2a temporada de #TheCrown estreia no dia 8 de dezembro 👑👸🏻‼️Fotos: @entertainmentweekly Una publicación compartida de Pop Séries! (@popseriesbrasil) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 8:52 PDT

No te pierdas las primeras imágenes de The Crown de Netflix en nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota. No podemos esperar más por su próximo estreno, lleno de ambición y perfecta visión creativa.

