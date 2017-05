Netflix no para de estrenar nuevas producciones originales. Y es que después de anunciar la quinta temporada de Orange is the New Black, esta vez presentó el tráiler de Glow, una particular serie que muestra a las mujeres en una faceta nada convencional.

Actrices desempleadas que se convierten en luchadoras son las protagonistas de la nueva serie de Netflix que promete engancharte desde el primer capítulo. La historia se centrará en Ruth Wilder, interpretada por Alison Brie, quien lucha por incursionar en el mundo de Hollywood mientras intenta sobrevivir en el día a día.

Todo cambiará al conocer a Sam Sylvia (Marc Maron), un director de películas de bajo presupuesto que llega con la propuesta de Glow: Georgeous Ladies Of Wrestling. En español, las hermosas damas de la lucha libre.

Es así que se formará un grupo de actrices venidas a menos que intentarán hacer exitoso el nuevo proyecto. ¿Te lo imaginas?

Glow fue creada por Liz Flahive y Carly Mensch, quienes ya han participado en la producción de series como Homeland y Nurse Jackie. Además Jenki Kohan, creadora de Orange is The New Black, será la productora ejecutiva del show.

Cabe indicar que Glow llegará a Netflix el próximo 23 de junio con todos los capítulos de la primera temporada. ¡Qué esperas para ver el trailer!

