Netflix: Mira el tráiler de la quinta temporada de Orange is the New Black [VIDEO]

Una de las series más exitosas y originales de Netflix está próxima a estrenar nueva temporada. Estamos hablando de Orange is the New Black, una producción muy exitosa que desde el 2013 viene generando adeptos.

El nuevo tráiler estrenado recientemente por Netflix nos muestra un adelanto de lo que nos espera en la quinta temporada. Las chicas se han sublevado en Litchfield Penitentiary con el objetivo de que sus demandas sean escuchadas.

El motín tuvo lugar luego de la muerte de Poussey (Samira Wiley) a manos de una agente de seguridad de la prisión a finales de la temporada cuatro. Eso, sumado a la negación del alcaide Caputo (Nick Sandow) para reconocer su responsabilidad ante los medios terminó ocasionando la rebelión.

Temporada cuatro de Orange is the New Black. Temporada cuatro de Orange is the New Black.

Es así que deciden montar un espectáculo para mostrar cómo las golpean injustamente, las amontonan como ‘gallinas de granja’ y les niegan los derechos básicos humanos. ‘Siempre es más fuerte un solo mensaje unificado’ afirman las reclusas más famosas del momento.

Cabe indicar que Netflix anunció que esta temporada se llevará a cabo en tiempo real y en el trascurso de tres días. Asimismo, indicó que este será un hito en su ‘lucha por la redención, las respuestas y el respeto que se merecen’.

La quinta temporada de Orange is the New Black se estrenará el próximo 9 de junio por Netflix. La serie tendrá 13 episodios los mismos que contarán lo ocurrido en el lapso de tres días.

