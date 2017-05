Netflix prepara serie basada en popular videojuego The Witcher [VIDEO y FOTOS]

Netflix ha soltado una bomba para alegría de todos los gamers. Y es que la popular plataforma de streaming producirá una serie basada en The Witcher, obra escrita por Andrzej Sapkowski, la misma que luego se convirtió en una popular saga de videojuegos.

‘Estoy encantado de que Netflix haga una adaptación de mis historias’ afirmó el pocalo Sapkowski en referencia a la nueva serie que promete traernos las aventuras del brujo Geralt de Rivia. Cabe indicar que el escritor será parte de la producción de la serie como asesor creativo.

Y aunque aún no están confirmadas las historias abordará la serie y sobre qué personaje se enfocará, los productores ejecutivos dieron algunos detalles interesantes. ‘Los personajes son originales, divertidos y no dejan de sorprender, no podemos esperar a que lleguen a Netflix, el hogar perfecto para esta innovadora forma de contar historias’ aseguraron Sean Daniel y Jason Brown.

Geralt de Rivia de The Witcher. Geralt de Rivia de The Witcher.

Por su parte, el vicepresidente de series internacionales de Netflix, Erik Barmack, dijo sentirse entusiasmado de llevar a la pantalla las tramas de Sapkowski. ‘Ha creado un mundo memorable y rico, que es mágico y familiar a la vez. No podemos estar más entusiasmados con explorar este universo’, afirmó.

The Witcher, el videojuego. The Witcher, el videojuego.

Cabe indicar que los efectos especiales estarán a cargo de la empresa polaca Platige Image, que ya trabajó en adaptaciones cinematográficas de otros videojuegos como Watch Dogs 2. ¡De lujo!

Personajes de The Witcher. Personajes de The Witcher.

Muchos fanáticos de las series se han atrevido a afirmar que este nuevo proyecto de Netflix intentará llenar el vacío que dejará Game of Thrones luego de que su octava temporada concluya. Es así que The Witcher podría convertirse en el heredero de este fascinante universo fantástico.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.