Netflix: Esta es la razón por la que promete seguir cancelando populares series [VIDEO y FOTOS]

Un último anuncio de Netflix ha dejado a sus usuarios tristemente conmocionados. Y es que tan solo hace unos días la plataforma de streaming decidió dar de baja a Sense8, una serie de ciencia ficción creada por los hermanos Wachowski (Matrix).

¿Qué está pasando con Netflix? ¿Planea seguir cancelando sus populares producciones? Pues lo cierto es que según el fundador y Director Ejecutivo de la compañía, Redd Hastings, planean dejar de producir series para tomar más riesgos.

‘Tenemos que tomar más riesgos, probar más cosas locas. Por eso deberíamos tener un porcentaje de cancelaciones mayor’, afirmó el ejecutivo de Netflix, haciendo referencia a su nuevo objetivo: lograr más éxitos rotundos.

En ese sentido, no dudó en poner como ejemplo a uno de los fenómenos más populares de toda la historia de Netflix: ’13 Reasons Why’. ‘A veces consigues algunos triunfos que tienen un éxito increíble, como por ejemplo ‘Trece Razones’. Nos sorprendió mucho. Es sin duda una gran serie, pero no éramos conscientes de la gran repercusión que conseguiría’.

Este cambio de estrategia ya tiene resultados que todos lamentamos. La primera cancelación reciente llegó a fines del 2016, cuando Netflix canceló Marco Polo, luego de dos temporadas.

Asimismo, hace poco nos enteramos que The Get Down, un drama musical producido por Netflix sobre la historia del rap y el hip hop de fines de los setenta, no tendría una segunda temporada. Y es que aunque fue considerada la serie más cara de la historia con 120 millones de dólares de inversión, lamentablemente no alcanzó los niveles de recepción esperados.

