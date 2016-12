¡OMG! Ya está confirmada la tercera película de Sex and the City [VIDEO y  FOTOS]

La tercera película de una de las series más populares entre las chicas ya es una realidad. Y es que las experiencias de Sarah Jessica Parker y sus inseparables amigas en Sex and the City seguirán contándose en una nueva entrega de la saga que promete embelesarnos como las anteriores. ¿Qué esperas que suceda en la secuela?

Estrenada en 1998, Sex and the City hablaba de sus protagonistas, cuatro mujeres exitosas que tienen que atravesar por distintas facetas, desde trabajo, hasta amor y moda, de todo a lo largo de sus agitadas vidas. Y aunque la serie dejó de emitirse en el 2004, se hicieron dos películas sobre Carrie Bradshaw, la primera donde se casaba, y la segunda, donde tenía que afrontar la difícil vida marital.

Las inseparables amigas nos contarán nuevamente sus locas experiencias. Las inseparables amigas nos contarán nuevamente sus locas experiencias.

Según reveló una fuente cercana a las actrices, todas están de acuerdo en realizar un tercer film. ‘Todas las mujeres están oficialmente inscritas en la película 3 de SATC. El trato está hecho y el guión ha sido aprobado por todas las mujeres’, dijo el allegado al elenco.

Todas estuvieron de acuerdo en participar de la secuela menos la protagonista, Sarah Jessica Parker. Todas estuvieron de acuerdo en participar de la secuela menos la protagonista, Sarah Jessica Parker.

Sin embargo, en un inicio todo no fue tan sencillo puesto que Sarah Jessica Parker no quería protagonizar la cinta. Al parecer la recordada Carrie se rehusaba a firmar el contrato ya que no le gustaba el guión. Y es que la historia iba a abordar la etapa más madura de las mujeres.

Es por esta razón que los creadores de Sex and the City 3 decidieron cambiar el libreto para que la actriz de 51 años aceptara aparecer en la película.

Trailer de Sex and the City 2

Se espera que las grabaciones comiencen en el verano del 2017.

