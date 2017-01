¡OMG! ¿Diego Luna será Tony Montana en el remake de Scarface?

¿Quién no recuerda el clásico del cine de gansters y narcos que consagró a Al Pacino como el actor predilecto del género? Y es que la película de 1983 logró tal éxito que hasta ahora es recordada como una de las mejores cintas del intérprete estadounidense.

Y ahora, en pleno 2017, se ha anunciado un remake que promete impactarnos tal y como lo hizo la original. Frente a ello lo primero que se nos viene a la mente es ¿quien interpretará al rudo Tony Montana?

Pues según la revista Variety, la industria de Hollywood ha escogido al famoso actor mexicano Diego Luna para protagonizar la nueva Scarface. ¿Dará la talla?

Diego Luna se emocionó con esta historia de una fanática de Star Wars. Diego Luna participó en la última entrega de Star Wars.

Universal ya tiene cinco años trabajando en crear una secuela de Caracortada. Y es que no será nada fácil igualar a la película original nominada a tres Globos de Oro: Mejor actor de drama, Mejor actor de reparto y Mejor banda sonora.

Al Pacino alcanzó la fama con actor por interpretar a Tony Montana. Al Pacino alcanzó la fama con actor por interpretar a Tony Montana.

Sin embargo, no todo parece ir bien con la producción de la nueva cinta. Y es que al parecer Antoine Fuqua, quien iba dirigir el remake, no participará en la realización. Todo indica que aunque quiso hacer la película, invirtió demasiado tiempo en el guion de la secuela de The Equializer, por lo que no podría abandonar el proyecto ahora.

Cabe indicar que en esta renovada entrega, Tony no será un delincuente cubano pobre que alcanza la fortuna por meterse en negocios turbios, sino que se tratará de un inmigrante mexicano. Al parecer estos tiempos de xenofobia y de muros entre países han influido en el cambio de la construcción de los personajes.

