Oscar 2017: Emma Stone y su salida 'caleta' en medio del error a Mejor Película [VIDEO y FOTOS]

Nadie podía dar crédito a lo que se vivió en los Oscar 2017. Y es que en la parte estelar, cuando se anunció el ganador a Mejor Película, los presentadores tuvieron un error garrafal que les costó un incómodo momento a directores, actrices, actores y personal de producción de la gala.

El premio a Mejor Película fue otorgado inicialmente para la multinominada La La Land, el musical más prometedor de la noche. Sin embargo, todo se trató de un error en las tarjetas que anunciaron a los ganadores. Al parecer leyeron la que correspondía a Emma Stone por Mejor Actriz.

Justo en el momento en el que los supuestos ganadores estaban agradeciendo por el premio, se observa que una persona de producción de la ceremonia se mueve inquieta por detrás, como advirtiendo que algo sucedía. Es allí que el productor musical de La La Land interrumpe los discursos y anuncia que el Oscar era en realidad para Moonlight.

El equipo completo de popular musical se quedó helado. Y es que el premio más esperado de la noche no era para ellos a pesar de que fueron anunciados, muy al estilo del Miss Universo conducido por Steve Harvey.

En medio de todo el alboroto, la bella Emma Stone tuvo una salida discreta que pronto se volvió viral en las redes sociales y hasta se convirtió en un GIF. Sin que nadie se diera cuenta de sus movimientos, se deslizó hasta un lado del escenario. Eso sí, abrazando muy fuerte su estatuilla a Mejor Actriz.

Más adelante, en una conferencia de prensa, dijo no saber bien qué sucedió en el histórico momento. “Estaba mirando la estatuilla como si fuera un hijo recién nacido. Y fue muy confuso. Amo Moonlight. La amo mucho. Pero por supuesto que escuchar ‘La La Land’ fue increíble… No entiendo que pasó. Yo tenía mi sobre de ganadora a mejor actriz en mis manos. Realmente, no sé lo que pasó”.

