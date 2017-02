Oscar 2017: Estas son las cintas nominadas a Mejor Película [FOTOS y VIDEO]

En la 89 edición de los Oscar 2017, premios que entrega la Academía de las Ciencias y Artes Cinmatográficas de Estados Unidos, la excepectativa por la categoría Mejor Película tiene mayor atención tras las 14 nominaciones que tiene 'La la land'. Otras nueve películas igual o mejores se disputan este premio.



'La la land' es el retorno de los mUsicales. Ha despertado todo tipo de manifestaciones. Algunos la aman con locura. Otros creen que sus historia no tiene el peso suficiente para la cantidad de premios que viene recibiendo.

Una de las favoritas es 'Moonlight' (Luz de luna) que tiene ocho nominaciones. El director Barry Jenkins cuenta la historia de Chiron, un niño que crece en un barrio pobre de Miami y se enfrenta en las drogas y va descubriendo su sexualidad. Lee nuestra crítica aquí.



Moonlight







Arrival

'Arrival' (Llegada) va por el lado de ciencia ficción, sin embargo, sorprende por su peso en temas del lenguaje, la comunicación y la familia. Está de más decir que destaca por su gran trabajo en el diseño de sonido y producción. También tiene ocho nominaciones.



Tres películas se llevan seis nominaciones: Lion (Un camino a casa), Manchester by the sea (Manchester frente al mar) y Hacksaw Ridge (Hasta el último hombre). La primera cuenta la lucha interna de un joven que decide buscar, con la ayuda de la tecnología, a su familia. En la segunda se contagia la frustración de no poder susperar la culpa y arrastrarla hasta la soledad.



Las otras cintas nomiandas a Mejor Película son: Fences, Hell or High Water, Hidden Figures.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER LOS OSCAR 2017?



Oscar 2017 EN VIVO por TNT en español:

México, Costa Rica y Guatemala: 6 pm.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7 pm.

Venezuela: 8 pm.

Argentina y Chile: 9 pm.