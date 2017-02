Oscar 2017: ¿Irá Ryan Gosling junto a su esposa Eva Mendes a la premiación?

El domingo 26 de febrero por fin se sabrá cuáles son las películas ganadoras de los Oscar 2017. El actor Ryan Gosling ha sido nominado a la categoría de mejor actor por su participación en ‘La la land’. Al ganar el Globo de Oro le dedicó el premio a su esposa Eva Mendes, sin embargo, ella no estaba ahí, pues ambos no se muestran juntos en cámaras.

Ryan Gosling y Eva Mendes cuidan muy bien su relación y se mantienen alejados de las cámaras. No se han podido escapar de los paparazzi, pero no asisten juntos a eventos. Ni conferencias, entrevistas, programas.

La última vez que la pareja de actores fue fotografiada junta, estaban promocionando la película ‘South by Southweast' en el 2015, la cual era dirigida por Ryan Golsling y Eva Mendes actuaba. Previamente, aparecieron en la premiere de la película The Place Beyond the Pines, en la cual se conocieron.

¿La premiación de los Oscar 2017 será la tercera ocasión en la que aparecerán juntos? Todos queremos saber qué cara pondría Eva Mendes si le vuelven a dedicar el premio.

Ryan Gosling y Eva Mendes Ryan Gosling y Eva Mendes - 2015