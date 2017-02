Oscar 2017: Justin Timberlake abrió la noche cantando una nominada a 'Mejor canción original' [VIDEO]

Oscar 2017. La 89a edición de los premios de la Academia comenzó este domingo con Justin Timberlake en el escenario interpretando "Can't Stop the Feeling", tema por el que está nominado con la película de "Trolls".

Esta edición entre sus películas un musical. "La la Land" no solo cautivó a su espectadores por la romántica historia de sus personajes o la lucha de los sueños, sino por las canciones que se han convertido en las favoritas de spotify.



"Can't Stop the Feeling!" de Justin Timberlake. Escrita por Max Martin, Shellback, & Timberlake para la película "Trolls".



La canción "Audition" Interpretada por Emma Stone, escrita por Hurwitz, Pasek y Paul en la película "La La Land". De esta película también es nominada "City of Stars" la canta Ryan Gosling. Es escrita por Justin Hurwitz, Pasek y Paul.



"How Far I'll Go". Interpretada por Auli'i Cravalho. Escrita por Opetaia Foa'i, Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda, de la película "Moana".



La canción "The Empty Chair" la interpreta Sting. Escrita por J. Ralph para la película "Jim: The James Foley Story".