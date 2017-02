Oscar 2017 TNT: 'Moonlight' ganó y el error que hizo llorar a 'La La Land' [VIDEOS y FOTOS]

¡Los Oscar 2017 pasarán al recuerdo como la gala en la que se cometió el error más grande! Lo sucedido en la noche de premiación hizo que todos recordaremos la final de Miss Universo en la que Steve Harvey cometió una equivocación al final de la ceremonia que hizo que todos se jalaran de los pelos.



Y es que el premio final de los Oscar 2017, a Mejor Película, fue otorgado inicialmente para 'La La Land', el musical que arrasó en la gala, sin embargo todo se trató de un error. Los representantes de la Academia subieron al escenario para mencionar que 'Moonlight' era realmente la ganadora.

El comediante Jimmy Kimmel se despidió de los Oscar 2017 con la misma cara de sorpresa que todos los que estaban siguiendo en directo la transmisión. ¡El espititu de Steve Harvey estuvo más que presente en la noche!

Oscar 2017 Warren Beatty: anuncio errado

ASÍ SE DESARROLARON LOS OSCAR 2017

La ceremonia de los premios Oscar 2017 inició con una presentación musical del cantante Justin Timberlake. "Can't Stop the Feeling", parte del soundtrack de la película 'Trolls', puso a bailar a todos en el Teatro Dolby.

El anfitrión de la noche, Jimmy Kimmel arranca su discurso haciendo referencias a la situación política que atraviesa el país. Minutos después, se encargó de reconocer a los actores y actrices nominados de los Oscar 2017.

El primer premio de la noche fue para el Mejor Actor de Reparto. El ganador de este galardón fue Mahershala Ali por su papel en "Moonlight".

A pesar de no tener buenas criticas de los expertos de cine, la película Escuadrón Suicida (Suicide Squad) se llevó un premio Oscar 2017 en la categoría Mejor Maquillaje y Peinado.

El premio Oscar a Mejor Vestuario se lo llevó la cinta 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' el popular spin-off de la saga de Harry Potter.

Quien se llevó todos los aplausos fue Katherine Johnson, la persona en la que se basó la película talentos ocultos. Ella se hizo presente para presentar el premio a Mejor Documental. 'O.J.: Made in America' se quedó con el Oscar 2017 en esta categoría.

La siguiente actuación musical de los Oscar 2017 estuvo a cargo de Lin-Manuel Miranda y Auli'i Cravalho. Ellos interpretaron el tema 'How Far I'll Go' del soundtrack de la cinta animada 'Moana'.

El premio a 'Mejor edición de sonido' se lo llevó Arrival. La cinta 'La La Land' perdía así su segunda nominación, la anterior fue por mejor vestuario. Hacksaw Ridge se quedó con la estatuilla a 'Mejor sonido'.



Acto seguido, el popular actor de acción Jackie Chan fue reconocido con el Oscar honorífico por su trayectoria en la industria cinematográfica. Anne V. Coates, Lynn Stalmaster y Frederick Wiseman también fueron premiados.



Otro de los premios fuertes de la noche fue el de Mejor Actriz de Reparto. Viola Davis fue galardonada por su papel en la cinta 'Fences'. Este es su primer premio de la Academia en su carrera.

The Salesman (Irán) obtuvo el premio a 'Mejor película de habla no inglesa'. Esto en medio al veto musulman que determinó Donald Trump en Estados Unidos. El director no pudo viajar para recibir su premio, en su lugar se leyó una carta con un potente mensaje.



Por otro lado, 'Piper' se quedó con la estatuilla de los Oscar 2017 por el 'Mejor corto animado'. En el mismo rubro, la cinta de Disney 'Zootopia' venció en la categoría de 'Mejor película animada'.



¡Y por fin! 'La La Land' obtuvo su primer Oscar de sus 14 nominaciones. El musical se quedó con el premio a 'Mejor diseño de producción'. ¿Logrará llevarse más premios?

Más adelante, la película de acción real 'El Libro de la Selva' se impuso a cintas como 'Rogue One: A Star Wars Story' en la categoría de la 'Mejores Efectos Especiales'.

'Hacksaw Ridge', la cinta de Mel Gibson, se impuso nuevamete en los Oscar 2017 al conquistar el premio a 'Mejor Edición'. De esta forma, la cinta 'La La Land' perdía otra nominación.

'The White Helmets' o 'Los Cascos Blancos' (Grain Media y Violet Films) obtuvo la estatuilla por Mejor Corto Documental, un proyecto inspirado en la guerra que se vive en Siria.

“Sing” fue reconocido como el 'Mejor cortometraje de ficción'. Esta es una cinta de 25 minutos dirigida por Kristof Deák y Anna Udvardy.



¡Revivió! La 'Mejor fotografía' es para 'La, La, Land'. El musical se llevó su segundo premio de la noche. Recordemos que el anterior fue por 'Mejor diseño de producción'.

¡No para! La 'Mejor Banda Sonora' fue para Justin Hurwitz y su trabajo a 'La La Land'. El cuarto trofeo para el musical lo conseguiría por 'City of Stars', el tema se llevó el premio a 'Mejor canción original.

Jennifer Aniston se encargó de presentar el homenaje de los Oscar 2017 a los artistas fallecidos. Carrie Fisher, Gene Wilder, fueron algunos de los más ovacionados.

Al continuar con la premiación 'Moonlight' ganó en la categoría de 'Mejor guión adaptado'. Este es el segundo premio para la cinta luego de de que Mahershala Ali venciera en 'Mejor Actor de Reparto'.

'Manchester by the sea' triunfó en la categoría de 'Mejor guión original' imponiéndose a cintas como 'La La Land', que parece haber reservado lo mejor para el final.



El Mejor Director de los Oscar 2017 es Damien Chazelle por su determinante rol en 'La La Land'. La cinta obtiene así su quinto premio de la Academia.

Casey Affleck (Manchester by the Sea) venció en los Oscar 2017. El actor agradeció a todos los que confiaron en su talento, entre ellos Matt Damon, productor de la cinta.

¡Partía como favorita y lo consiguió! Emma Stone se impuso en los Oscar 2017 y se consagró como la Mejor Actriz por su protagonico en la cinta La La Land. Este es el sexto Oscar para el musical de Hollywood.

El premio más esperado de la noche se lo llevó La La Land por unos minutos. El musical que sorprende al mundo entero fue anunciado como 'La Mejor Película' en los Oscar 2017 pero todo se trató de un error. 'Moonligth' fue quien realmente ganó la categoría.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS OSCAR 2017

Muchas cintas son las que acaparan la atención de los críticos y el público en general. La La Land es una de las favoritas. Y es que este aplaudido musical ya ha ganado nada menos que siete Globos de Oro y promete cautivar en los Oscar.

Otra película que también promete ganarse la tan ansiada estatuilla es Moonlight. Se trata de un drama que aborda la vida de un hombre gay afrodescendiente de un barrio marginal de Miami.



Por su parte la afamada Meryl Streep, quien en los Globos de Oro impactó con un discurso en contra del gobierno de Donald Trump, recibió su nominación número 20 por su papel en Florence Foster Jenkins.

Moonlight. Moonlight.





MIRA AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE GANADORES

Conoce aquí la lista completa de ganadores de los premios Oscar 2017. ¿Está tu película favorita entre las elegidas?



La La Land logró 14 nominaciones e igualó récord de Titanic La La Land logró 14 nominaciones e igualó récord de Titanic

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.