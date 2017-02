¡Los Oscar 2017 EN VIVO! Esta noche se realiza la 89° edición de las distinciones que entrega la Academia de las Ciencias y Artes cinematográficas de Estados Unidos a las mejores películas del año, los tan esperados premios Oscar 2017. Sí, desde Los Ángeles, Estados Unidos.

El comediante Jimmy Kimmel es el anfitrión de los Oscar 2017, por primera vez, y tendrá la difícil prueba de entretener a la audiencia que estará compuesta por millones en el mundo.

ASÍ SE DESARROLLA EN VIVO LOS OSCAR 2017

La ceremonia de los premios Oscar 2017 inició con una presentación musical del cantante Justin Timberlake. "Can't Stop the Feeling", parte del soundtrack de la película 'Trolls', puso a bailar a todos en el Teatro Dolby.

Justin Timberlake Justin Timberlake

El anfitrión de la noche, Jimmy Kimmel arranca su discurso haciendo referencias a la situación política que atraviesa el país. Minutos después, se encargó de reconocer a los actores y actrices nominados de los Oscar 2017.

Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel

El primer premio de la noche fue para el Mejor Actor de Reparto. El ganador de este galardón fue Mahershala Ali por su papel en "Moonlight".

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS OSCAR 2017

Muchas cintas son las que acaparan la atención de los críticos y el público en general. La La Land es una de las favoritas. Y es que este aplaudido musical ya ha ganado nada menos que siete Globos de Oro y promete cautivar en los Oscar.

Otra película que también promete ganarse la tan ansiada estatuilla es Moonlight. Se trata de un drama que aborda la vida de un hombre gay afrodescendiente de un barrio marginal de Miami.



Por su parte la afamada Meryl Streep, quien en los Globos de Oro impactó con un discurso en contra del gobierno de Donald Trump, recibió su nominación número 20 por su papel en Florence Foster Jenkins.

Moonlight. Moonlight.





LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Conoce aquí la lista completa de los nominados a los premios Oscar 2017. ¿Está tu película favorita entre las elegidas?



La La Land logró 14 nominaciones e igualó récord de Titanic La La Land logró 14 nominaciones e igualó récord de Titanic

MEJOR PELÍCULA

"Arrival"

"Fences"

"Hell or High Water"

"Hidden Figures"

"La La Land"

"Lion"

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

"Hacksaw Ridge"







Arrival, Arrival,

MEJOR DIRECTOR



Damien Chazelle ("La La Land")

Mel Gibson ("Hacksaw Ridge")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Denis Villeneuve ("Arrival")







Captain Fantastic. Captain Fantastic.

MEJOR ACTOR

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge")

Ryan Gosling ("La La Land")

Denzel Washington ("Fences")

Viggo Mortensen ("Captain Fantastic")







Jackie. Jackie.

MEJOR ACTRIZ

Isabelle Huppert ("Elle")

Natalie Portman ("Jackie")

Emma Stone ("La La Land")

Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins")

Ruth Negga ("Loving")



Nocturnal Animals. Nocturnal Animals.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

​

Mahershala Ali ("Moonlight") GANADOR

Jeff Bridges ("Hell or High Water")

Lucas Hedges ("Manchester by the Sea")

Dev Patel ("Lion")

Michael Shannon ("Nocturnal Animals")







Manchester By the Sea. Manchester By the Sea.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

​

Viola Davis ("Fences")

Naomie Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Octavia Spencer ("Hidden Figures")

Michelle Williams ("Manchester By the Sea")







The Lobster. The Lobster.

MEJOR GUION ORIGINAL

​

"20th Century Women" (Mike Mills)

"Hell or High Water" (Taylor Sheridan)

"La La Land" (Damien Chazelle)

"Manchester by the Sea" (Kenneth Lonergan)

"The Lobster" (Yorgos Lanthimos y Efthymis Filipou)







Hidden Figures Hidden Figures

MEJOR GUION ADAPTADO

​

"Arrival" (Eric Heisserer)

"Fences" (August Wilson)

"Hidden Figures" (Theodore Melfi, Allison Schroeder)

"Lion" (Luke Davies)

"Moonlight" (Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney)







The Salesman. The Salesman.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

​

"Land of Mine" (Dinamarca)

"The Salesman" (Irán)

"Toni Erdmann" (Alemania)

"Tanna" (Australia)

"A man called Ove" (Sweden)



TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.