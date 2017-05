Piratas del Caribe 5: Hackers roban la película de Disney a días de su estreno y piden 'rescate' [VIDEO]

Piratas del Caribe 5: La Venganza de Salazar, es una de las películas de Disney más esperadas del año. Sin embargo, su estreno se podría ver arruinado por un reciente atentado virtual.

Bob Iger, el CEO de Disney, reveló a ABC que uno de sus films había sido robado por los hackers, los mismos que han amenazado con ir publicando fragmentos de 20 minutos antes de su estreno. Y aunque se especulaba que se trataría de Piratas del Caribe 5, los ejecutivos de la compañía no lo confirmaron.

Sin embargo, el portal Deadline se atrevió a afirmar que la cinta en cuestión sería la protagonizada por Johnny Depp. Asimismo el medio reportó que el famoso estudio se niega a pagar el rescate en moneda digital bitcoin y se encuentra trabajando con el FBI para encontrar a los responsables.

Hace unos meses, Netflix pasó por una situación parecida cuando hackers robaron la quinta temporada de Orange is the New Black. Y ya que la plataforma de streaming se negó a pagar el ‘rescate’, 10 episodios de la temporada fueron publicados en el sitio Pirate Bay, seis semanas antes del lanzamiento oficial.

Esta nueva tendencia de los criminales virtuales por robar contenido antes de su lanzamiento oficial se ha convertido en el terror de las más importantes empresas de comunicaciones y entretenimiento. Es así que muchas productoras y distribuidoras están evaluando aumentar considerablemente la seguridad digital de sus materiales.

‘Todas estas empresas como Disney, Netflix, Discovery pueden tener muy buenos equipos de seguridad, pero tienen todos estos proveedores y pequeñas empresas de producción que no los tienen y que probablemente no tienen el presupuesto para centrarse en ello. Es así que los hackers entran fácilmente’, afirmó Hector Monsegur, especialista en seguridad de Rhino Security Labs.

