Sabrina Sabrok debutó como empresaria y actriz porno [VIDEO y FOTOS]

La sexy Sabrina Sabrok, recordada por sus gigantescos implantes de senos, debutó como actriz porno recientemente. Y es que la modelo, actriz y cantante decidió arriesgarse en el mundo de la pornografía con sus propias producciones.

Por medio de su plataforma digital sabrinasabrokporn.com, la rubia, que se encuentra recuperándose de una cirugía de aumento de glúteos, lanzó un video exclusivo de ella teniendo relaciones sexuales con su esposo Alexandro. Pero solo podremos verla en acción con él ya que aclaró que no tendrá sexo con nadie más.

‘Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes, y siempre había tenido la inquietud de hacerlo’, dijo explicando los motivos de su incursión en la industria del porno. ‘Los fans me motivaron y el resultado son estos videos donde tengo sexo con mi marido Alexandro’, agregó.

La argentina sacó varios videos de ella tendiendo relaciones sexuales con su esposo. La argentina sacó varios videos de ella tendiendo relaciones sexuales con su esposo. Foto: Instagram

Y aunque hasta ahora lo que más llama la atención son sus propios registros, el siguiente paso será incluir a otros actores bajo su propio sello. Al parecer la argentina se viene con todo.

Sabrina piensa incluir a otros actores porno en su portal. Foto: Instagram Sabrina piensa incluir a otros actores porno en su portal. Foto: Instagram

‘No voy a hacer videos con alguien más que no sea mi marido pero sí pretendo incluir más actores y actrices que se quieran sumar al proyecto y yo producirlos’, comentó.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Cabe indicar que sabrinasabrokporn.com solo funciona con membresías mensuales y anuales, por lo que tendrás que afiliarte a la página si quieres disfrutar sus videos. ¿Verías alguno?

