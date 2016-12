La actriz Scarlett Johansson fue nombrada por la revista Forbes como la estrella de cine más taquillera de 2016, luego de haber trabajado en cintas que recaudaron cerca de 1.200 millones de dólares en boletos en todo el mundo.



La actriz estadounidense de 32 años encarnó a 'Black Widow' en "Capitán América: Civil War", que registró una taquilla global de 1.150 millones.



Scarlett Johansson superó a sus compañeros de elenco Chris Evans y Robert Downey Jr, empatados en el segundo lugar. La actriz apareció también en "¡Salve, César!", la comedia de los hermanos Coen, que recaudó 63,2 millones.



Ha sido un año lucrativo para la ganadora del premio Tony, considerada por Forbes en agosto como la tercera actriz mejor pagada, con ingresos anuales de 25 millones.



Esa lista la lidera Jennifer Lawrence, cuyas películas este año -"X-Men: Apocalipsis" y "Pasajeros"- no tuvieron tan buen desempeño en taquilla como para destronar a Scarlett Johansson.



La británica Felicity Jones entró por primera vez en la lista de los actores más taquilleros, en el noveno lugar por los 805 millones recaudados por sus películas.

Con papeles en "Rogue One: A Star Wars Story", el thriller de misterio "Infierno" y la película infantil "Un monstruo viene a verme", Jones es la única en el top 10 que no actuó en filmes relacionados a historietas.



Sólo actores famosos son tomados en cuenta para este conteo, que no toma en consideración películas animadas como "El libro de la selva" de Disney, el cuarto mayor estreno de 2016 con una taquilla de 967 millones y en el que también trabajó Scarlett Johansson.

Estos son los actores más taquilleros de 2016 son:



Scarlett Johansson - 1.200 millones de dólares

Chris Evans - 1.150 millones de dólares

Robert Downey Jr - 1.150 millones de dólares

Margot Robbie - 1.100 millones de dólares

Amy Adams - 1.040 millones de dólares

Ben Affleck - 1.020 millones de dólares

Henry Cavill - 870 millones de dólares

Ryan Reynolds - 820 millones de dólares

Felicity Jones - 805 millones de dólares

Will Smith - 775 millones de dólares