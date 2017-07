Spider-Man: Homecoming: Actriz Marisa Tomei se molesta y revela escena eliminada de la película [VIDEO y FOTOS]

Spider-Man Homecoming arrasó con la taquilla mundial. Según la web especializada Box Office Mojo, el film alcanzó los 117 millones de dólares, siendo la cuarta película más exitosa del 2017.

Sin embargo, su popularidad y buen recibimiento no es compartido por todos. Y que es una de sus protagonistas, la bella Marisa Tomei, se mostró muy disgustada puesto que habían eliminado una de sus escenas principales en el montaje final.

Marisa Tomei, quien interpreta a una versión renovada y súper sensual de May, la tía de Spiderman, dijo sentirse decepcionada por el exclusión de una escena muy importante para el desarrollo moral de Peter Parker, según su opinión. En ella, ambos personajes comparten una fuerte carga emocional que hubiera aportado mejor a la película.

“Me he sentido realmente decepcionada de que esa escena no estuviera en la película. Peter tomaba parte de su ética y su moral de Tía May gracias a ese momento que falta”, dijo la actriz en una entrevista con The Huffington Post.

Feeling like Sunday on a Monday... #MaeWest Una publicación compartida de Marisa Tomei (@marisatomei) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 2:04 PDT

Y aunque todos sepamos de sobra que Marvel y Hollywood generalmente cortan algunas escenas de los cines para luego añadirlas a su presentación en Blu-ray, Marisa Tomei consideraba que era esencial que se viera en la pantalla grande. Frente a esto, decidió narrarla por cuenta propia. ¡CUIDADO! ¡SE VIENEN SPOILERS!

Beautiful clothes by @jcobando , jewels by @roseark #captainamericacivilwar #herewego Una publicación compartida de Marisa Tomei (@marisatomei) el 6 de May de 2016 a la(s) 8:16 PDT

“En la escena pasaba algo en el vecindario y había una chica en peligro. Entonces yo la salvaba. Peter me veía hacer eso y toma parte de la ética y la moral de Spider-Man de su Tía May… Entonces nos íbamos a casa y mi personaje no mencionaba lo sucedido con él. Y, por supuesto, él guardaba silencio y se callaba muchas cosas que me quería decir”, contó Marisa Tomei a Huffington Post.

Loved meeting incredible dog from #GuideDogsForTheBlind . Take the Dry Eye Quiz (bit.ly/29Rdz0Z)! For each quiz taken, Allergan will donate $1 to Guide Dogs for the Blind. #ad Una publicación compartida de Marisa Tomei (@marisatomei) el 31 de Jul de 2016 a la(s) 7:23 PDT

“Al final me pregunta: ‘¿Cómo fue el día?’, y yo le contesto que había estado bien. Pero realmente me sentía agitada por lo que había sucedido en el barrio. La situación era incómoda, tanto para mí como para él. Y ambos estamos viviendo en esa casa juntos. Me sentí realmente decepcionada de que quitaran esta escena”, se quejó la bella actriz de 52 años.

