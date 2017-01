Star Wars: Así se fueron creados Peter Cushing y la joven Carrie Fisher en Rogue One [VIDEOS y FOTOS]

La saga de 'Star Wars' se estrenó en mayo de 1977 y desde esa fecha viene cultivando millones de fanáticos en todo el mundo. ¿Quién no conoce algún personaje de 'Star Wars'?



Por la fama de la obra de George Lucas, millones amantes de las aventuras de Anakin Skywalker acudieron a ver la última entrega de 'La Guerra de las Galaxias'.



'Rogue One: Una historia de Star Wars'. logró romper en taquilla en todo el mundo y no era para menos, el film se encargó de entregar una buena historia y la aparición de viejos conocidos de todos los fanáticos de 'Star Wars'.



La utilización del CGI (Common Gateway Interface) para recrear a Wilhuff Tarkin (Peter Cushing) y Leia Organa (Carrie Fisher) dividió a todos los fanáticos de 'Star Wars'. Algunos afirmaban que no debieron hacerlo con Leia Organa (Carrie Fisher) porque se notaba demasiado falso.



Con la muerte de Carrie Fisher, millones de fanáticos se preguntan qué sucederá con el esperado Episodio 8 que se estrena en diciembre de este año.



El portal The Hollywood Reporter manifestó que Lucasfilm está experimentando con nueva tecnología para poder cubrir a Carrie Fisher, para las futuras dos entregas de 'Star Wars'.



El tema de recrear a los amados personajes de 'Star Wars' con CGI aún es bastante complicado para Industrial Light & Magic, sí, los mismo que recrearon a Wilhuff Tarkin (Peter Cushing) y Leia Organa (Carrie Fisher) para 'Rogue One: Una historia de Star Wars'.



Pero fue la propia Industrial Light & Magic quien se animó a mostrar el siguiente video para que los fanáticos de 'Star War' puedan ver todo lo que se necesita para la creación de personajes con tecnología CGI.