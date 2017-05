Star Wars: Estas son las películas de la saga que se estrenarán hasta 2020 [VIDEO]

¡Tenemos Star Wars para rato! Cuando muchos pensaban que la saga culminaba con el estreno del Episodio III, 'The Revenge of the Sith' (2009), Disney compró la franquicia galáctica y anunció que trabajarían en seis nuevas películas. Con el estreno de 'The Force Awakens' (2015) y 'Rogue One' (2016) se puede decir que el fenómeno está más vivo que nunca a pesar de que aún hay más historias por contar en la pantalla grande.

Recordemos que Disney y Lucasfilm anunciaron que del 2015 hasta el 2020 tendríamos una nueva película de Star Wars cada año. Tres de ellas continuarían la historia que dejó 'Return of Jedi' (1983), pero ambientadas 30 años después. Así nace la tercera trilogía que conforman los episodios VII, VIII y IX.

A la par, se anunció también que las otras tres películas restantes por estrenar serían una especie de 'spin-off', es decir, historias que están directamente relacionadas con Star Wars pero que no conforman la trama original, es decir la que cuentan los anteriores episodios. Te detallamos que películas llegarán al cine de aquí al 2020.

STAR WARS: THE LAST JEDI (EPISODIO VII) - DIC. 2017

'Star Wars: The Last Jedi' continuará con las historias que dejó el episodio VII, 'The Force Awakens', con Rey (Daysi Ridley), Finn (John Boyega) y Poe (Oscar Isaac). La fecha de estreno está programada 15 de diciembre de 2017 y se espera que tenga una temática más oscura que su antecesora.

PELÍCULA DE HAN SOLO (Aún sin título) - MAYO 2018

La nueva película de 'Han Solo' narrará las aventuras que vivió acompañado de Chewbacca antes de los acontecimientos de 'Star Wars: A New Hope' (Episodio IV), y sobre sus primeros encuentros con Lando Calrissian. La cinta será progonizada por Alden Ehrenreich y también actuará la actriz de 'Game of Thrones' Emilia Clarke. Se estrena en mayo del 2018.

STAR WARS: EPISODIO IX (MAYO 2019)

El episodio 9 de Star Wars concluirá con la nueva trilogía de películas que anunció Disney. Aún es muy prematuro explicar que es lo que veremos en esta cinta pero lo que sí está confirmado que 'Leia' (Carrie Fisher) no aparecerá en esta cinta que será dirigida por Colin Trevorrow (Jurassic World).

NUEVO SPIN OFF DE STAR WARS (MAYO 2020)

A pesar de no haberse hecho oficial de que tratará este nuevo spin-off de la saga, se especula mucho que los directivos de Lucasfilm confirmarían una película en solitario de 'Obi-Wan Kenobi'. Ésta narraría lo que pasó tras su exilio en Tatooine. Ewan McGregor ya ha mostrado su interés por trabajar de nuevo en Star Wars. ¿Se cumplirá el deseo de los fans? A esperar atentos pues las novedades llegarían en julio, con la convención D23.