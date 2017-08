Star Wars: Esta es la voz que tendrá Porg en The Last Jedi [VIDEO y FOTOS]

¡La fuerza! 'Star Wars: The Last Jedi' es la película que millones de personas están esperando. La continuación de la saga galáctica más grande de todos los tiempos tiene para muchos años más. Fue hace poco que se confirmó un spin-off del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi y los hinchas de La Guerra de las Galaxias están saltando en un pie.



'Star Wars: The Last Jedi' es la continuación del famoso Episodio 7 o conocido como 'Star Wars: The Force Awakens'. El episodio 8 continuará con la participación Ridley, Boyega y Óscar Isaac. También harán su aparición nuevos actores como el puertorriqueño Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran.



'Star Wars: The Last Jedi' tiene como fecha de estreno diciembre del 2017 y la espera es tremenda. Los millones de hinchas de 'Star Wars' están esperando por saber qué pasó con Luke. Los orígenes de Rey y qué nuevos planes tiene Kylo Ren para poder destruir todo rastro de los jedis.



Como se recuerda, fue en mayo del 1977 que George Lucas "parió" la saga intergaláctica más grande que este mundo puso conocer. Lucas siempre fue un visionario genial e incomprendido. Muchos de sus amigos productores de George le aconsejaron que no estrene la película porque seria un desastre.



El estreno se realizó en los estudios Kodak de los Ángeles y la historia ya es conocida. Todo el boom de 'Star Wars' llegó para quedarse. Los actores tampoco imaginaron que la fama tocaría a su puerta después del estreno de la 'A new hope', la primera entrega de 'Star Wars'.



Los años pasaron y George Lucas se dio cuenta que él no podía continuar con 'Star Wars' y que era el momento de dar la posta a los nuevos directores y productores que crecieron con la saga. Disney compró 'Star Wars' y, desde ese mismo instante, comenzó a sacarle todo el provecho.



Uno de los personaje que más llamó la atención a todos los seguidores de 'Star Wars' es el curioso Porg. Este pequeño ser es una combinación de nutria con ave que vive en la isla en la cual Luke está exiliado.



Los ojos enormes y boca curiosa es el deleite de millones de fanáticos de 'Star Wars' que no esperan para poder comprar toda la mercancía relacionada con su saga favorita. ¿Qué papel entedrá Porg en la saga?



Lo más importante es saber sobre el entrenamiento que tendrá Rei y Luke para poder hacer frente a la Primera Orden. Solo queda esperar hasta diciembre para ver qué pasará con nuestros personajes favoritos de 'Star Wars'.