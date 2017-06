'Wonder Woman': Este país prohibió la película de la bella Gal Gadot [VIDEOS y FOTOS]

'Wonder Woman' apareció en el mundo de los cómics en el All Star Comics #8 en diciembre de 1941. Los creadores de la Mujer Marabilla son William Moulton Marston y Sadie Holloway Marston.



El estreno de la nueva cinta de 'Wonder Woman' está usando mucho revuelo y, según la crítica, es la primera cinta de DC Comics que esta es todo un boom.



Sin embargo, Líbano prohibió la difusión de la película estadounidense "Wonder Woman", protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot, basándose en una decisión de la oficina de boicot a Israel de la Liga Árabe.



La información indica que el ministerio del Interior de Líbano habría "decidido prohibir la proyección de este filme en base a una recomendación de la oficina de boicot a Israel dentro de la Liga Árabe".



¿Qué culpa tiene Gal Gadot?



Todo indica que 'Wonder Woman' está prohibida en Líbano por la presencia de la actriz israelí Gal Gadot. El ministerio libanés de Economía y Comercio, responsable del boicot a todos los productos israelíes, había aconsejado en un comunicado a la Seguridad General prohibir la proyección del filme.



2014



Como se recuerda, la bella Gal Gadot habría defendido en el 2014 la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza con el siguiente mensaje: "Envío mi amor al conjunto de ciudadanos israelíes, especialmente a estos chicos y chicas que arriesgan su vida para proteger mi patria contra los actos horribles perpetrados por (el movimiento islamista) Hamas, que se esconde cobardemente detrás de mujeres y niños".



'Wonder Woman' ya tiene fecha de estreno en en Túnez, Emiratos Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Argelia.