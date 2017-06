Todos los detalles de la secuela de 'Wonder Woman' [VIDEO y FOTOS]

El nuevo film de 'Wonder Woman', protagonizado por Gal Gadot, acaba de recaudar más de 100 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos. El éxito de la nueva película de DC Comics hizo que ya se comience con los planes para la secuela.



Entertainment Weekly conversó con la directora Patty Jenkins y reveló que la próxima película de 'Wonder Woman' será grabada en Estados Unidos.



"La historia tendrá lugar en los Estados Unidos, que creo que es lo correcto", manifestó Patty Jenkins. "Ella es Wonder Woman. Tiene que venir a América. Es la hora", sentencia la la directora.



Línea de tiempo



Todos los fanáticos de 'Wonder Woman' tienen la curiosidad sobre la época donde se desarrollará el nuevo film. "Seguro. Definitivamente planeamos algo muy interesante respecto al periodo de tiempo en el que se desarrollará. Por ahí van los tiros, pero no puedo decirte exactamente cuándo".



Patty Jenkins y Gal Gadot continuarán sus aventuras en la secuela de 'Wonder Woman'. La exitosa película es fruto de la unión de Warner Bros. Pictures y DC Comics.