YouTube video viral: Jim Carrey sorprende al mundo con su fantástica faceta de pintor y escultor

El actor cómico Jim Carrey lleva varios años alejado de la pantalla grande pero eso no le impide dejar de desenvolverse como artista. Así se pudo ver recientemente en un minidocumental que al momento es viral en YouTube.

La breve cinta publicada y viralizada en internet tiene como protagonista a Jim Carrey inmerso en su actual pasión: la pintura. Y es que el actor ha dejado de lado el mundo del cine y se ha abocado a trabajar en su estudio en Nueva York, donde lleva a cabo diferentes proyectos con materiales como óleo o acrílico.

‘I Needed Color’, dirigida por David Bushell, muestra cómo Jim Carrey trabaja durante seis minutos en su más reciente hobbie. ‘Me gusta la independencia que me da pintar. Me encanta la libertad’, dice el actor en el video al mismo tiempo que explica que ‘nadie te dice lo que puedes o no hacer’.

Jim Carrey cumple hoy 55 años.

Además de pintar, Jim Carrey aparece también modelando arcilla y afirma que esta era una inquietud artística que había tenido desde que era un niño, cuando se enceraba en su cuarto a dibujar y leer poesía. Es así que decidido a retomar su pasión, volvió a pintar hace unos seis años, cuando tenía el ‘corazón roto’.

El documental de Jim Carrey ha causado todo tipo mensajes de felicitación Por ejemplo, LeBron James escribió en su cuenta de Twitter: ‘¡Esto es increíble! Yo no tenía ni idea tampoco. Increíble trabajo @JimCarrey. ¡Me encantaría ver algo de tu trabajo en persona algún día!’.

Aunque nadie se lo esperaba, el propio Jim Carrey decidió contestarle a la superestrella de la NBA. ‘Gracias por tus amables palabras. Sería un orgullo quedar contigo en cualquier momento ¿Se imaginan estar con el rey James en la misma habitación?’.

