YouTube video viral: No te pierdas el tráiler final de Wonder Woman

La reciente gala de los MTV Movie & TV Awards 2017 no trajo numerosas sorpresas. Una de ellas fue la presentación del último tráiler de Wonder Woman, una de las películas más esperadas del año. Y tal fue su buena aceptación que el video ya es viral en YouTube.

El adelanto empieza con un rápido resumen de las escenas que ya se nos habían mostrado en avances anteriores. Luego, un salto al pasado nos remonta a la vida de la guerrera Diana, la protagonista de Wonder Woman.

Asimismo nos da a conocer la relación entre Diana (Gal Gadot) y Steve Trevor (Chris Pine). Y si bien ambos protagonizan escenas de comedia, la mayoría de sus presentaciones están cargadas de acción.

Al momento el tráiler de Wonder Woman tiene más de 680 mil reproducciones en YouTube, lo que lo convierte en todo un éxito para los fanáticos de DC Comics. ¡Tienes que verlo!

Cabe indicar que Wonder Woman se estrenará en junio en todo el mundo. Asimismo, su protagonista será la bella ex modelo Gal Gadot, quien fue presentanda en el papel en ‘Batman vs. Superman: Dawn of Justice’.

Otros actores que componen el elenco de la tan ansiada película son Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, Elena Anaya, Lucy Davis, Saïd Taghmaoui, Ewen Bremner y David Thewlis. ¡Un reparto de lujo!

