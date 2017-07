¿'Los Cinéfilos' regresan con una nueva temporada? Manuel Gold y Guillermo Castañeda responden

Sus seguidores no los abandonan. Luego de seis temporadas exitosas en Internet protagonizando 'Los Cinéfilos', Guillermo Castañeda y Manuel Gold replantean la idea de continuar con esta serie web que arrasó en YouTube. Ellos consideran que tienen una deuda pendiente con su público.

Más de 74 mil suscriptores desde su creación en el 2013, 'Los cinéfilos' narra las aventuras de dos amigos muy amantes del cine Guillermo y Manuel. A lo largo de sus episodios recordábamos las mejores escenas del séptimo arte de manera divertida.

El último episodio se publicó en enero del 2016, pero sus fanáticos piden que regresen con una nueva temporada o por qué no, un proyecto especial que cierre esta historia que atrapó a muchos en la red.

Los Cinefilos regresan

¿Estarían dispuestos a protagonizar una nueva temporada? ¿Cuándo regresan? Guillermo Castañeda y Manuel Gold responden a las interrogantes que se hacen cada día los fanáticos de 'Los Cinéfilos'.

"A nosotros nos llamaron a 'Los Cinefilos' como actores, leíamos los guiones, los aprendíamos- a veces yo no- grabábamos y ahí acababa nuestra chamba. En verdad, nosotros no tenemos la decisión de hacerlo o no, hay un grupo detrás de técnicos, de una productora (señor Z), los guionistas y creadores que son Bruno Alvarado y Gonzalo Ladines, tendrían que escribirles a ellos", comenta Guillermo Castañeda.

"Después de seis temporadas, nosotros estaríamos felices de volver, no hay ningún problema. Además se han creado un montón de mitos entorno a esto. Una vez me dijeron que 'Los Cinefilos' no seguía porque yo cobraba muy caro", agrega Manuel Gold, entre risas.

NUEVOS PROYECTOS



Por otro lado, Franco Cabrera, Guillermo Castañeda y Manuel Gold regresan al teatro para hacer de las suyas en el espectáculo más divertido de la cartelera.

La obra '¡Oh por Dios!', bajo la dirección de Rocío Tovar y una producción de La Nave Producciones, estará por cuatro únicas fechas en el Teatro Plaza Norte los días jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio a las 9 y 30 de la noche.

Las entradas están a la venta en Teleticket a 80 soles (Super VIP) 60 soles (VIP) 40 soles (General). Preventa hasta el 15 de julio a 70 soles (Super VIP).

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA