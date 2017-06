Cinthya Coppiano: ¿fotos íntimas saldrán a la luz tras 'hackeo' a sus redes sociales? [VIDEO]

Preocupada, así se siente Cinthya Coppiano tras revelar que le hackearon sus redes sociales.



“Es una cosa muy tediosa, porque no sé si tenga que viajar a Ecuador para ver el tema. Sospecho quién fue la persona que me hackeó, pero no quiero hacerlo público. No ha sido una expareja, sino una persona que está obsesionada conmigo y me quiere hacer daño”, expresó Cinthya Coppiano.



¿Temes que salgan cosas a la luz?

No tengo nada que ocultar, pero me preocupan mis contactos, contraseñas y cuentas bancarias.



Se comenta que los directivos de NexTV decidieron que tu programa ‘Juntos en casa’ salga al aire hasta el viernes...

No me han dicho. Los directivos nos decían que todo estaba bien, pero pasará lo que tenga que pasar.

El gran show: Cinthya Coppiano