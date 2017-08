Claudia Ramírez: Lizeth Bendecida tilda de rápidita y fácil a modelo por español Ismael Cuevas [VIDEO] 

Guerra de colochas. La bailarina Lizeth Bendecida y la modelo Claudia Ramírez vivieron un tenso momento en el programa Cuéntamelo Todo. Las colombianas se encuentran enfrentadas por el torero español Ismael Cuevas.



El malestar de Claudia Ramírez contra Lizeth Bendecida se debe a que la bailarina estaría distrayendo a su pareja de baile, Ismael Cuevas. Los tres participan en en el reality Bailamelo Todo del programa Cuéntamelo Todo.



Lizeth Bendecida le dijo a Claudia Ramírez que era rápida y también la acusó de meterse en relaciones ajenas. Al parecer, la bailarina confundió a la modelo con Olinda Castañeda, quien protagonizó un ampay con Mario Hart.



Claudia Ramírez le pidió a Lizeth Bendecida que se ubique. Incluso, la conductora del programa Sofía Franco le pidió a la bailarina que respete a la modelo porque vive hace mucho tiempo en Perú.

Claudia Ramírez también indicó que ella no serruchaba a nadie porque es al contrario. Lizeth Bendecida le dijo que la modelo es rápida en el baile, pero volvió a referirse al exchico reality y piloto, Mario Hart.



La modelo también dijo que Lizeth Bendecida estaba obsesionada con ella. "Eres una fan que paras revisando mis historias, yo de tu vida no sé nada, pero de la mía sabes todo", le dijo Claudia Ramírez a la bailarina.



Lizeth Bendecida indicó que iba a continuar saliendo con Ismael Cuevas porque es su amigo. Claudia Ramírez le recordó a la bailarina que el cantante Christian Domínguez la negó y que no hay nada peor que eso para una mujer.



Claudia Ramírez pide que le cambien de pareja porque Ismael Cuevas se desconcentra en los ensayos por Lizeth Bendecida. "Yo pensé que ellos se conocían hace mucho tiempo, pero así no se puede trabajar", dejó claro la modelo.