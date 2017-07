Claudia Ramírez lamentó asalto al primo de Omar Mahchi [VIDEO]

La modelo Claudia Ramírez lamentó el asalto que sufrió Juan Mahchi, primo del ‘Rey de los casinos’, Omar Mahchi.



“Omar Mahchi es mi amigo. No estaba enterada de este tema, pero me apena. No conozco a Juan. Solo sé que la inseguridad en Lima cada vez es peor. Espero que su primo se mejore pronto”, expresó Claudia Ramírez.



“Omar Mahchi siempre anda con seguridad, me alegra que no le haya pasado nada”, dijo escuetamente Claudia Ramírez.



(J.V.)