Clavito y su Chela: Cantante le dice 'te amo' a su exesposa mientras está con Andrea Fonseca [VIDEO]

¡Qué fuerte! Pilar Astucuri, exesposa del líder de Clavito y su Chela, Robert Muñoz, reveló una serie de conversaciones que mantuvo con el cantante el último mes, mientras mantiene su relación con Andrea Fonseca. En los chats, el vocalista de la agrupación musical le reitera que la ama y que quiere 'tenerla'

Todo sucedió en el programa 'Tengo Algo Que Decirte'. Pilar Astucuri mostró varias capturas de pantalla de sus conversaciones con Robert Muñoz. En el mes de setiembre, el vocalista de Clavito y su Chela la contactó para decirle que se sentía muy mal y que la necesitaba. En ese momento, le dice que la ama.

Recordemos que Robert Muñoz mantiene una relación con Andrea Fonseca hace tres meses. Por eso, resulta extraño que el cantante le escriba a su exesposa diciendo que la ama. Según Pilar Astucuri, él es y siempre será infiel.

En las conversaciones se lee que el líder de Clavito y su Chela le dice a su expareja que quiere 'tenerla' y 'estar 'echadito' a su lado. Pilar Astucuri le recuerda que está en una relación con Andrea Fonseca, y que debe respetarla o terminar con ella.

"Él (Robert Muñoz) es una persona demasiado infiel. Así como a mí me engañó con muchas personas y al final lo llegué a encontrar con una policía. Al poco tiempo estaba con la bailarina que en paz descanse (Greis Laura) Tiene mucha razón Ricky Trevitazo: él no guardó luto. A las dos semanas estaba con otra persona. A mí me pidió que si hablaban de la denuncia que le puse, diga que la retiré", declaró Pilar Astucuri.

Recordemos que el ex de Andrea Fonseca acusó a la bailarina de serle infiel al vocalista de Clavito y su Chela. Ahora, parece que ella no habría sido la única. Según Pilar Astucuri, Robert Muñoz le fue infiel durante todo el tiempo de su matrimonio.

Clavito y su Chela

