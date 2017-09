Clavito y su Chela: Andrea Fonseca cuenta toda la verdad sobre supuesta agresión [VIDEO]

Llorando, la bailarina Andrea Fonseca (21) desmintió que su pareja, el líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz, la haya agredido físicamente o manipule como reveló su anterior pareja, Jean Pierre Ramos.

“Desmiento que Robert me pegue, si lo hiciera ya lo hubiera demandado o denunciado, tal como lo hice con Luigi Carbajal por sus mensajes”, indicó Andrea Fonseca.

Entonces, ¿por qué le enviabas mensajes a Jean Pierre contándole que Robert te golpeaba?



Lo hice por compasión, porque dijo que seguía enamorado de mí y amenazó con matarse. Lo único que podía hacer era compadecerme y seguirle la corriente. Actué con inmadurez, no pensé que iba a transcender a los medios.

¿‘Clavito’ te manipula?

No. Siento que me están comparando con Lady Guillén, pero no es así. Amo a Robert y me apena que esté pasando todo esto. Perdóname, Robert, porque todo esto es mi culpa.



¿Te incomoda que digan que solo estás por interés con ‘Clavito’?

Sí, porque si fuera así, dejaría que me mantenga y no trabajaría en su grupo. Robert es un gran hombre. Mi papá es abogado, sería tonto que calle si se entera que me pegan.

¿Piensas denunciar a Luigi por acoso?

Esperaba unas disculpas de él, porque me ha dicho coqueta, así que procederé legalmente, porque no tengo nada que temer.

CONFÍA EN BAILARINA

Por su parte, el cantante dijo que confía plenamente en Andrea y descarta que le haya jugado a ‘doble cachete’.



“Ella me dijo que le escribió a (Jean Pierre) por compasión y le creo, porque quiero ser leal con mi pareja. Si hubiera encontrado otro tipo de mensajes, sería diferente, termino la relación y nos distanciaremos. No quiero que dañen mi corazón”, refirió el músico. (L.Gamarra)