Clavito y su chela: Andrea Fonseca furiosa con Lady Guillén por decir que está en la 'fase de negación'

Andrea Fonseca no tardó en responder a la conductora Lady Guillén, quien dijo que la bailarina ‘está en la fase de negación’, después de revelarse que sería víctima de agresión por parte de su pareja y líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz.



“No estoy pasando por algo que ella (Guillén) ha pasado. Solo se deja llevar por lo que dicen o escucha. Jamás callaría; si fuera cierto, acusaría a la persona, tal como lo hice con Luigi Carbajal. No aguantaría que me peguen, iría en busca de mi padre o mi madre, porque les tengo mucha confianza”, sostuvo Andrea Fonseca en el programa ‘El reventonazo de la Chola’.



De otro lado, reconoció que el cantante Luigi Carbajal, a quien denunció de acoso sexual, sí la tocó. “No tengo nada en contra de él, pero me faltó el respeto muchas veces. Me tocó, hay conversaciones de WhatsApp donde hay palabras muy fuertes”, mencionó la pareja de 'Clavito'.

Robert Muñoz y Andrea Fonseca explican acusaciones de violencia