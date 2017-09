Clavito y su Chela: ¿Andrea Fonseca le fue infiel al cantante con su ex pareja? [VIDEO]

Las cosas se pusieron más íntimas. El ex de Andrea Fonseca, pareja de Clavito, decidió hablar de algunos encuentros clandestinos que tuvo con la bailarina. Jean Pierre Ramos explotó de la indignación al ver que su expareja y el vocalista de Clavito y su Chela lo traten de mentiroso.

En un informe de 'Espectáculos', el joven comentó que en varias ocasiones se encontró con Andrea Fonseca cuando ella ya era pareja de Robert Muñoz. Incluso, le pidió contrastar al cantante su declaración con las conversaciones que tiene la bailarina en su Whatsapp para que vea que no mienta.

"No estaba en su casa Clavito, estaba conmigo. Que te cuente qué estábamos haciendo. Que te cuente porque mientras tú le decías que comías arroz con atún, ella estaba conmigo. A ti no te importa cómo estás quedando como varón, como hombre. Tú comías arroz con atún y ella te dijo: 'mándame una foto'", dijo Jean Pierre Ramos.

Cuando se comentó las declaraciones del joven en 'Espectáculos', Jazmín Pinedo se mostró en contra de sus declaraciones. La conductora señaló que entiende la frustración que debe sentir Jean Pierre Ramos al ver que lo atacan y lo tildan de mentiroso, pero no puede apoyar que revele detalles íntimos que sucedieron entre él y Andrea Fonseca.

Clavito y su Chela

"Sí, has estado aguantando muchos calificativos, ataques, acusaciones fuertes (consumir sustancias), pero tengo que decirte que tampoco estoy de acuerdo con lo último que has mencionado. Contar algo tan privado, tan íntimo, sobre lo que viviste con una mujer desmerece todo lo que has aguantado y la posición que has tenido", declaró Jazmín Pinedo.

Ante esto, Jean Pierre Ramos ofreció unas disculpas al público y a Jazmín Pinedo por las revelaciones que realizó. Sin embargo, pidió que entiendan su frustración al aguantar tantos ataques en su contra. "Yo exploté al momento de declarar porque cuando hicieron esa entrevista me mostraron lo que ella decía de mí"

Según comentó el joven, su abogado enviará una carta notarial a Robert Muñoz y la bailarina Andrea Fonseca. Jean Pierre Ramos indicó que ambos deberán probar que sus declaraciones sobre que es alcóholico y consume sustancias son reales.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.