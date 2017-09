Clavito y su Chela: Le preguntan a Andrea Fonseca qué siente por cantante y se pone a llorar [VIDEO]

Solo son tres meses de relación y ya viven una tormenta. El vocalista de Clavito y su Chela, Robert Muñoz, y su bailarina Andrea Fonseca, decidieron abrir la puerta de su casa para contar su lado de la historia. Después que se acusara al cantante de agresor por unos mensajes que su misma enamorada escribió, ambos niegan algún tipo de maltrato.

Por eso, decidieron brindar una entrevista desde el hogar que comparten. Robert Muñoz y Andrea Fonseca fueron entrevistados por el programa 'Tengo Algo Que Decirte' de Lady Guillén y prometieron estar en vivo con ella para responder todas las preguntas (cosa que nunca hicieron)

En la intimidad de su hogar, Andrea Fonseca fue cuestionada sobre la relación que mantiene con el líder de Clavito y su Chela y qué es lo que siente por él. La bailarina de 21 años sollozó al responder que, pese a estar solo tres meses con él, lo amaba.

"Siento muchas cosas la verdad. Lo amo mucho, sé que tenemos tan solo tres meses pero me ha enseñado demasiado y creo que esto ha sido una prueba porque es algo muy grande para saber si estamos preparados para estar juntos", manifestó Andrea Fonseca.

Andrea Fonseca llora por Clavito

Además, la bailarina declaró que por la situación que ella misma originó con esos mensajes, Robert Muñoz se ha visto perjudicado con una serie de críticas. Por eso, entre lágrimas, Andrea Fonseca deja en claro que ella lo eligió como su pareja y, pese a la diferencia de edad, seguirá a su lado.

"Me duele todo lo que ha pasado porque Robert es una gran persona, le han estado diciendo de todo y yo quedando como la víctima, o la tonta, y él siempre ha estado ahí apoyándome. Él ha visto cómo he llorado delante de mi familia. Lo amo, simplemente es así. Les guste o no. Si soy joven para él, es mi decisión. Yo lo elegí por algo", manifestó entre lágrimas Andrea Fonseca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.