'Clavito y su Chela' confirmó romance su bailarina Andrea Fonseca con tremendo beso [FOTOS] 

Robert Muñoz, cantante de la orquesta 'Clavito y su chela' confirmó ayer su romance con la bailarina Andrea Fonseca. El intérprete de 'Por qué serás así' decidió darse una nueva oportunidad en el amor a seis meses de la muerte de su expareja Greis Laura.



Aunque el romance era más que evidente, 'Clavito y su chela' nunca se dejó ver en cariñitos con la que llamaban 'su saliente', pero ayer durante la celebración de su cumpleaños el cantante le llevó serenata y selló su amor con un apasionante beso delante de todos los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.



'Clavito y su Chela' confesó en diversas ocasiones que aún no estaba preparado para iniciar una nueva relación amorosa, pero fue captado hace unas semanas besando y abrazando apasionadamente a su bailarina Andrea Fonseca, quien en ese momento tenía enamorado desde hace varios años.



“Ella me dijo que estaba soltera. Yo estoy soltero, no le debo nada a nadie”, dijo ‘Clavito’.



REINICIA SU VIDA

​

El líder de la orquesta ‘Clavito y su Chela’, confirmó a Trome en una transmisión en vivo por el aniversario de nuestro diario que estaba iniciando una relación con su bailarina Andrea Fonseca. “Nos estamos conociendo con Andrea. Como se dice ahora, somos salientes”, dijo el cantante.



'Clavito y su Chela’ es consciente de que mucha gente lo ha criticado por esta relación, porque su anterior pareja, Greis Laura, falleció solo hace seis meses.



“Me cuesta mucho hablar de mi vida privada... Soy un ser humano y quizá el buscar una oportunidad más (en el amor) sea un error para la gente, pero también quisiera que me entiendan que tengo el sueño y la esperanza de alcanzar la felicidad y voy a intentarlo”, señaló Robert Muñoz.