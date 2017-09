Clavito y su Chela: ¿Cantante piensa demandar a Jazmín Pinedo por hablar de él? [VIDEO]

Jazmín Pinedo soltó tremenda bomba cuando reveló que Robert Muñoz intentó elegir qué persona de 'Espectáculos' lo tenía que entrevistar. La conductora del programa señaló que el cantante de Clavito y su Chela quiso decidir pero al final, decidió no dar declaraciones al espacio de farándula.

Ahora, el programa 'Espectáculos' revela el audio completo donde se le escucha a RobertMuñoz nombrar a tres personas como posibles entrevistadores. Primero quiso que JazmínPinedo vaya a su casa a entrevistarlo, después pidió que ErnestoJiménez se enlace con él vía telefónica y al final dijo que el reportero Samuel sea quien haga la nota.

¿Por qué tanta duda? Según dijo el líder de Clavito y su Chela, quería que un 'profesional' lo entreviste. "Yo no te he dicho Samuel, he dicho que en primera instancia sea Ernesto. No me vas a mandar a cualquiera pues. No los veo profesional"

Por eso, indicó que en el set de 'Espectáculos', todos los panelistas, incluyendo a Jazmín Pinedo, sabían controlarse y cómo hablar. El cantante de Clavito y suChela admira esta habilidad, pero le molesta que por eso puedan decir lo que deseen. Es ahí que comentó que podía demandar a la conductora y el resto de panelistas del programa, pero no quiere ganarse más problemas.

"Jazmín todo ese cuadro (panel de 'Espectáculos) controla muy bien lo que hablan. Por eso los admiro. También le puedo demandar pero no quiero andar de pleito con todo el mundo", exclamó el líder de Clavito y su Chela.

Clavito y su Chela contra Jazmín Pinedo

Pero no todo terminó ahí. Robert Muñoz manifestó que estaba molesto con el programa de 'Espectáculos' porque han tenido como invitado por quince días al ex de Andrea Fonseca, Jean Pierre Ramos. Por ese motivo, acusó de 'tapar' el tema de Luigi Carbajal con este supuesto tema de agresión.

"Ustedes están tratando de tapar algo, una noticia que es más fuerte que lo del golpe (...) No puede ser que después de quince días de haberme dado con palo ahora vengan a pasarme mantequilla y no pasó nada", exclamó Robert Muñoz.

Clavito y su Chela y Jazmín Pinedo

