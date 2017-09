Ex esposa de Clavito y su Chela aseguró que la había maltratado y él le respondió esto [VIDEO]

Se lo dijo en su cara. La ex esposa de Clavito y su Chela, Pilar Astucuri, lo contó todo y aseguró que había sido víctima de maltrato mientras mantenía una relación con el músico. En el set de Amor, amor, amor, la mujer aceptó haber sido golpeada por Clavito.

"En la cara de Clavito, mirándole a la cara, ¿Él te ha pegado a ti?", le preguntó Gigi Mitri a la ex esposa de Clavito y su Chela. "Por supuesto que sí", respondió tajantemente Pilar Astucuri frente a las cámaras de Amor, amor, amor.

"¿Te acuerdas en el chifa, en marzo? El día del cumpleaños de tu hermano, Huber. ¿Te acuerdas que me tiraste una cachetada? ¿Te acuerdas que me jaloneaste? ¿Te acuerdas de mis moretones?", reveló la ex esposa de Clavito y su Chela.

"Yo pasé médico legista, señor Robert Muñoz. Por los cachetadones, los moretones y los jalones de cabello que yo tenía", siguió contando la ex esposa de Clavito y su Chela, bastante alterada al recordar la situación.

"¿Delante de la gente te pegó?", le preguntó Gigi Mitri a Pilar Astucuri. "Delante de la gente. Fue en un chifa", le contestó la ex esposa de Clavito y su Chela. La sorpresa de todos los presentes no se podía ocultar.

Lamentablemente, lejos de intentar calmar a su ex pareja y contar su verdad tranquilamente, Clavito y su Chela prefirió lanzar una amenaza a Pilar Astucuri. "Sígueme sindicando, no más", le dijo el músico en tono amenazante.

"A mi nunca me llamaron de la comisaría. Si hubiesen tenido tu denuncia me habrían citado o algo", dijo Clavito y su Chela en su defensa. Sin embargo, Rodrigo González le recordó que él también había sido policía y podía tener influencias.

"Pero Robert, ¿tú no fuiste policía? Quizá moviste tus influencias", le digo Rodrigo González 'Peluchín'. "Como si yo tuviera todo el control", respondió Clavito y su Chela . La entrevista no pudo continuar debido a las constantes interrupciones del músico.

Clavito y su Chela

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.