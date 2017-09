Clavito y su Chela: ¿Cantante golpea a su pareja y bailarina Andrea Fonseca?  [VIDEO]

El líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz, desmintió que haya agredido a su actual pareja, la bailarina Andrea Fonseca, como deslizó Ricky Trevitazo al defender a Luigi Carbajal por acusarlo de ‘acosador sexual’.



¿Es verdad que agredió a Andrea?

Si es una acusación de golpes o maltratos, lo correcto sería que le preguntes a la supuesta agraviada. Los que trabajan y trabajaron conmigo antes, me conocen.

Ricky Trevitazo también indicó que tiene problemas con el alcohol y que planta sus shows...

Después de mi divorcio, quedé mal, tuve depresión. Apenas despertaba, bebía; quizá otros ya hubiesen tomado decisiones fatales, pero sigo de pie, estoy mejor, ya pasó (problema con el alcohol). Me apena que Ricky utilice esos recursos y, por lo otro, jamás planto contratos, porque ‘Clavito y su chela’ es una orquesta seria. Le aconsejaría a Ricky no meterse, porque sí hay pruebas (de que acosó a Andrea). Dice que estamos mal en la cumbia, pero nosotros tenemos 15 fechas de trabajo este mes, de repente él esté sin trabajo y piensa que todos nos encontramos igual.

Se han difundido conversaciones de Andrea con su expareja, Jean Pierre Ramos, a quien le cuenta que usted le tiró dos cachetadas...

Él está dolido, resentido y despechado con Andrea, porque ella lo dejó.

‘TODO ES MENTIRA’

Andrea, las conversaciones con tu expareja, ¿son ciertas? ¿Robert te golpeó?

Es mentira. Tuve que inventar eso para que me deje de escribir, porque ya tenía suficiente con lo de Luigi. Él (Jean Pierre) está despechado porque lo dejé y estuve con Robert. Se siente mal, hasta me amenazó con matarse. Siento que desean desviar el tema de Luigi, eso me indigna.