‘Dejen que Greis descanse en paz’, manifestó entre lágrimas el líder de ‘Clavito y su Chela’, Robert Muñoz, luego que su exesposa Pilar Astucuri dejó entrever que la bailarina Greis Laura se metió en la relación que tenía con el cantante.

“Lo único cierto es que Greis no se metió en mi relación. Dejen que descanse en paz, ella no se metió en nada ni con nadie. No voy a entrar en un debate con Pilar ni le voy a dar importancia, porque ella no me supo valorar en su momento. No entiendo por qué sale a hablar ahora... ¿Qué tiene que ver aquí? Nada”, precisó 'Clavito'.

¿Por qué cree que Pilar lo dice?



Ella (Pilar) me hizo quedar como ‘cachudo’ públicamente y me tocó asimilar calladito, pero Greis llegó en el momento que más necesitaba. Me ayudó a levantarme porque me sentía mal. Greis sabía que todavía amaba a Pilar cuando me separé, su familia lo sabía en ese entonces. Por eso, ella empezó a escucharme (le cantaba ‘Siento que no puedo vivir sin ti’) , a viajar conmigo, me daba consejos y me devolvió la fe en el amor.

Su exesposa Pilar también deslizó que usted le fue infiel a Greis...



No voy a responderle más a Pilar.



¿Qué es lo que más extrañará de ella?



Su ternura y lo linda que era conmigo, era mi palomita, aún no asimilo su muerte. Estaba pensando en componer un tema para ella, pero un tema al amor y no a la despedida. A mi Greis le gustaba una canción de Los Kjarkas, no me acuerdo el nombre del tema, pero la letra decía: ‘Adiós, mi amor. Buena suerte, hasta que el tiempo nos junte, adiós’ (El tema se titula ‘El adiós’).

¿Ha suspendido los conciertos de su orquesta?



Todo se ha suspendido.