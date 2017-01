Clavito y su chela: “Greis Laura, fuiste un ángel en mi vida” [VIDEOS y FOTOS]

‘Fuiste un ángel en mi vida’, dijo Robert Muñoz, ‘Clavito’ de ‘Clavito y su chela’, al ‘despedirse’ de su novia Greis Laura en el cementerio municipal de Vitarte, donde fue enterrada en medio de un mar de lágrimas y centenares de personas.



“Gracias, Greisita, por haberme dedicado un tiempo de tu vida, por todo lo que hemos pasado juntos. Llegaste en el momento exacto, cuando más te necesitaba, y me apoyaste, me levantaste de donde pensé que no podría salir. Me devolviste la fe en el amor, fuiste un ángel en mi vida... gracias por todo y ahora estás junto a tu padre”, dijo ‘Clavito’, rompiendo en llanto, sin entender la abrupta partida de su pareja.



El último adiós para la bailarina de Clavito y su chela estuvo lleno de música para recordar su alegría, pero muy doloroso para su madre, hermano adolescente y su familia.







ENAMORADO

En medio de su dolor, ‘Clavito’ comentó que en su última gira por Europa (regresaron el pasado 28 de diciembre), él planeaba pedirle matrimonio a Greis Laura al pie de la Torre Eiffel ( Francia), pero debido al poco tiempo que tenían por sus continuas presentaciones, no pudo hacerlo y se arrepentía por ello. En otro momento cantó el tema ‘Siento que no puedo vivir sin ti’.



José María ‘Chacalón’ y su grupo amenizaron el entierro de Greis Laura en su casa, donde interpretaron los éxitos que le gustaban, pues como recordaban sus amistades, era una ‘chacalonera’.



“Siempre fue alegre, le gustaba bailar y disfrutar de la buena música, era una ‘chacalonera’. Por eso, aquí están para despedirla”, dijo una amiga de Greis. Luego, sus restos fueron llevados al colegio Edelmira del Pando, donde cursó sus estudios secundarios y destacó al formar parte de la banda de música como guaripolera, y se había comprometido a organizar el aniversario de su colegio.







SU MAMÁ SE DESMAYÓ

Aunque Greis tuvo una corta carrera artística, casi mil personas acudieron a despedirla al cementerio municipal de Vitarte al ritmo de una banda folclórica, donde su madre Isabel Meza no aguantó el dolor y sufrió un desmayo.



Mientras tanto, ‘Clavito’ recibía el apoyo de sus amigos más cercanos, entre ellos, Luigi Carbajal. Además, algunos familiares comentaron que esperan las investigaciones de la policía para determinar la extraña muerte de Greis Laura (la atropelló un auto que se dio a la fuga). Hasta se especula que un exenamorado, que se encontraría preso, podría estar detrás de su desaparición.

