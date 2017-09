Jazmín Pinedo y Robert Muñoz, vocalista de Clavito y su Chela, tuvieron un fuerte enfrentamiento en vivo. El cantante levantó la voz a la conductora en más de una ocasión durante el enlace que tuvieron, hecho que provocó la indignación de la 'chinita.

Por este motivo, y pese a prometer asistir al programa, el líder de Clavito y su Chela, declinó de ir a 'Espectáculos' a dar su descargo por el supuesto caso de agresión. Debido a esto, Jazmín Pinedo hizo extensiva la invitación cada vez que se habla de su caso.

En la edición del día lunes de 'Espectáculos', Jazmín Pinedo presentó un informe sobre cómo la agrupación musical de Clavito y su Chela impidió que el equipo del programa entre al evento. Por ese motivo, decidió revelar que no fue lo único que hizo el cantante en contra.

"Me informa mi equipo de producción que Clavito se comunicó con ellos para dar una entrevista esta semana. Sin embargo, lo que él pidió fue elegir quién le hacía la entrevista. Obviamente, nuestro equipo no accede a este tipo de pedidos", señaló Jazmín Pinedo.

Clavito y su Chela y Jazmín Pinedo

El líder de Clavito y su Chela y su bailarina se presentaron en El Reventonazo para dar su descargo sobre la acusación de agresión. Ahí, ambos dieron sus descargos. Andrea Fonseca volvió a justificar, con un argumento extraño, por qué le mandó mensajes a su ex.

"(Le pregunté) Por qué lo buscaste a él si supuestamente Robert te ha pegado, por qué no buscas a tu mamá si te sientes agredida. (Ella me respondió) Yo le cuento a él (el ex) para que se calme. Me ha amenazado que se va a matar. Se está metiendo en drogas”, contaba Robert Muñoz tratando de interpretar lo que Andrea Fonseca le había aclarado previamente.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.